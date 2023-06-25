Відчуваю, ми переможемо, – Резніков назвав рік, що стане переломним у війні

Україна продовжує протистояти російській агресії. Олексій Резніков назвав рік, який стане переломним у війні, розв'язаній Кремлем.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю. Міністр оборони вважає, що дуже скоро наша держава дійде до того моменту, який можна буде вважати переломним у війні.

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Україна переможе у війні

Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним,

– зазначив він.

Ці слова він сказав і натякнув на те, що перед нами може постати шлях до кінця війни, розв'язаної країною-агресоркою. Причому Олексій Резніков наголосив, що наша держава повинна здобути перемогу.

"Ми повинні. Це наша ідея", – заявив він.

Водночас міністр оборонного відомства зауважив, що українські захисники ще не ведуть контрнаступу. За його словами, наразі спостерігається "якась підготовча операція". Він також визнав, що Росії вдалося побудувати "дуже сильні оборонні лінії".

Разом з тим він заявив, що щойно контрнаступ розпочнеться, він буде успішним для України. І завдяки йому можна буде наблизитися "на крок до перемоги".

Слід зауважити, що Резніков також прокоментував попередні очікування щодо наступу. За його словами, вони були "завищеними". Він також наголосив, що наша держава обережно діє, щоб мінімізувати небезпеку захисників.

Тим часом британська розвідка розповіла про результативність просування наших військових. За даними відомства, вони роблять це поступово, але стабільно.

Що каже розвідка про контрнаступ

І хоч Олексій Резніков не вважає операції наших військових контрнаступом, оборонні відомства країн-союзників міркують інакше. Так, у розвідці Великої Британії зробили аналіз контрнаступу.

У відомстві зауважили, що наші військові використовують досвід перших двох тижнів операцій. З його допомогою вдосконалюють тактику штурму російської оборони. Вона, за словами розвідників, глибока та добре підготовлена.

Українські підрозділи поступово, але стабільно просуваються на ключових напрямках,

– підкреслили у британській розвідці.

Звернули там увагу на те, що росіяни доклали чималих зусиль на Луганщині. Вони намагалися наступати на Серебрянський ліс поблизу Кремінної. На думку розвідників, ймовірно, це демонструє накази вищого керівництва Росії до наступу. Щоб окупанти здійснювали його тоді, коли у них є така можливість.

У міністерстві оборони Великої Британії зауважили, що росіянам вдалося досягнути незначних успіхів. Утім, наші військові стали на заваді прориву з боку загарбників.