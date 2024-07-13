Кого найбільше бракує у ЗСУ: в ОСУВ "Хортиця" зробили заяву

Армія окупантів значно переважає ЗСУ в особовому складі. Тому нестача людей залишається однією із актуальних проблем в українському війську. Речник ОСУВ "Хортиця" зізнався, яких саме спеціалістів бракує найбільше.

В ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що на сьогодні відбувається оновлення бригад і працює рекрутинг. Втім, потреба у нових людях зберігається.

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"Потрібні прості військові"

За словами Волошина, не вистачає саме "простих військових, простих солдатів, простих піхотинців". Така ситуація у більшості підрозділів ЗСУ, уточнив речник.

Військовий пояснив, що зараз піхотинці потрібні якраз на лінії бойового зіткнення, де бракує особового складу. Там ворог активно використовує свою перевагу у кількості. І хоча захисники успішно знищують окупантів, росіяни далі набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених.

Нагадаємо, що ворог здійснює підготовку нових підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 омсбр 6А до атак у Вовчанську.

За останню добу Росія втратила 1120 окупантів, 8 танків, 24 броньовані машини, 56 артилерійських систем.