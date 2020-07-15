Цілком зрозуміло, що тенденція підтримки Кличка в столиці незмінна, навіть натяку на сповзання рейтингу зараз немає.

Крайня соціологія "Центру Разумкова" свідчить про те, що чинний мер столиці Віталій Кличко залишається одноосібним лідером передвиборчої мерської гонки в Києві – 44% тих, хто визначився проти 11% Андрія Пальчевського, який на другому місці у рейтингу. Замикає трійку лідерів Віктор Ляшко, у якого 8% підтримки. Далі йдуть кандидати які не долають 5% бар'єр.

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Соціологічний тріумф Кличка

Цілком зрозуміло, що тенденція підтримки Кличка в столиці незмінна, навіть натяку на сповзання рейтингу поки немає. Це дає підстави вважати, що Кличко може вдруге перемогти на виборах мера Києва. І тут політика не грає ролі, бо навіть високий загальнонаціональний рейтинг "слуг" поки не складає конкуренцію Кличку. Киян чинний мер цілком влаштовує.

Вибори мера Києва дуже важливі, адже покажуть чи спроможніть "слуги" втримати тренд лідерства. А невизначеність монобільшості зі своїм кандидатом та змагання в середині самої партії – грають їм лише в мінус, але дають впевненість Кличку далі залишатись лідером.

Хоча кандидат від "слуг" на старті може здобути підтримку президента Зеленського та додати як мінімум 10%, а решта прийшлось би напрацьовувати в полі.

Специфіка мерських виборів

Вибори мера Києва, як і будь-якого іншого міста, докорінно відрізняються по своїй суті від виборів президента. Чому? Тому що жителі міст чітко бачать чим жило і як змінювалось місто на їхніх очах. Якщо зміни в країні, за які відповідальність несе президент не так видно, радше надія на телевізійну картинку, яка або покаже справжню реальність, або видуману реальність, то в місті виборця не обдуриш. Тому кияни саме наявність реальних справ та змін будуть оцінювати на виборах.

Велике значення при виборі з-поміж кандидатів на посаду мера має фактор зовнішньої кон'юнктури, особливо в час кризи. Сюди варто також віднести той факт, що жителі міст переважно роблять ставку на перевірені кадри, ніж на темну конячку.

Партійні рейтинги Кличка бажають кращого

Але якщо подивитись на партійні рейтинги в столиці, то тут партія Кличка "Удар" поки займає третє місце з результатом 12% підтримки серед тих, хто визначився. Першою йде "Європейська солідарність" – 20%, на другому місці партія "Слуга народу" – 19%.

Раніше ЄС Порошенка пропонували Кличку балотуватись від їх партії в мери, але цілком прогнозовано Кличко відмовив, тому що "Удар" може поборотись й з лідерами трійки за перше місце.

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Будь-якому меру потрібно мати коаліцію в міській раді, адже від цього залежить швидкість прийняття рішень. Наприклад, Кличко не має такої коаліції зараз і змушений домовлятись. Натомість наступна каденція мера має бути підсилена партнерською коаліцією, оскільки протистояння мер проти депутатів призводить до того, що столиця може опускатись в рейтингу розвитку.