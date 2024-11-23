Трамп визначився з кандидатом на посаду міністра фінансів США: що відомо

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває інвестора та мільярдера Скотта Бессента на посаду міністра фінансів. Він також є менеджером хедж-фонду Key Square Group.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Зазначається, що раніше Бессент був економічним радником передвиборчої кампанії Трампа, зокрема виступав на фінансових токшоу, де розповідав про економічну політику новообраного президента.

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Хто стане міністром фінансів США

Скотт Бессент очолить економічну команду Трампа. Її завданням буде запровадження "агресивного митного режиму", що покликаний сколихнути світову торгівлю, зберігаючи при цьому спокій на фінансових ринках в умовах кризи.

Мені дуже приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79 Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Історія Скотта – це історія американської мрії. Скотт вже давно є рішучим прихильником ідеї "Америка понад усе". Разом ми зробимо Америку знову багатою, процвітаючою, доступною і, найголовніше, знову великою,

– написав сам Трамп.

У своєму матеріалі для The Wall Street Journal після перемоги Трампа Бессент писав про реакцію ринків на перемогу кандидата від республіканців. Він зокрема стверджував, що це свідчить про їхнє "однозначне сприйняття економічного бачення Трампа 2.0".

Ринки сигналізують про очікування більш високих темпів зростання, зниження волатильності та інфляції, а також пожвавлення економіки для всіх американців,

– вважає Скотт Бессент.

Раніше він також критикував адміністрацію Джо Байдена за її управління фінансуванням федерального боргу та говорив про розширення політики "френдшорінгу" – тобто перенесення виробництва в дружні країни.

Варто зазначити, що спочатку кандидатуру Бессента мають затвердити у підконтрольному Республіканській партії Сенаті, де йому знадобиться 51 голос.