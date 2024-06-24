У Росії призначили нового главу п'ятої служби ФСБ: хто її очолить замість Бєсєди

Днями Сєргєй Бєсєда покинув посаду начальника пʼятої служби російської ФСБ. Відтепер його пост обійматиме інший улюбленець кремлівської влади.

Так, за даними російських телеграм-каналів, новим очільником п'ятої служби ФСБ став Алєксєй Комков. Нагадаємо, що саме ця служба відповідає за збір інформації про нашу державу.

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Що робитиме новий начальник п'ятої служби ФСБ

Як повідомляє один із російських проєктів, одним з головних завдань новобраного ворожого посадовця буде реалізація різних схем обмінних фондів з іноземними спецслужбами, з метою "виколупування" ряду осіб, які перебувають у міжнародному розшуку на запит Росії або які відбувають покарання в іноземних юрисдикціях.

Ну і звісно, що серед доручень, які упадуть на плечі Комкова, буде політичний функціонал вибудовування необхідних режиму відносин з іншими державами на зовнішньому треку. Повідомляється, що це завдання – не з простих, якщо зважати на сучасні реалії.

От колишній начальник п'ятої служби Сєргєй Бєсєда створив обмінний "актив" у вигляді Пола Уілана, Евана Гершковича та інших громадян різних іноземних держав.

Що відомо про Комкова

Згідно з оприлюдненою інформацією, Олексій Комков людина досить закрита. Добре грає у хокей та знаходиться у серйозній опозиції до впливових кланів. З його близьких людей можна виділити колишнього бізнесмена Едуарда Левченка.

Левченко наразі живе в Чорногорії. Раніше він був затриманий і відбував покарання в Росії у кримінальній справі в рамках кланових воєн у ФСБ.

Також у його оточенні є заступник губернатора Ненецького автономного округу Олександр Дудоров. Він є випускником Голіцинського прикордонного інституту ФСБ та ексглавою міського поселення Голіцино Одинцовського муніципального району Московської області.

. Російський диктатор Владімір Путін при ухваленні рішення про повномасштабне вторгнення на територію нашої держави покладався на відомості, надані п'ятою службою ФСБ.