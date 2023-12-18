Хто така Марушева і чому вона створила клон закону 5655?

На урядовому сайті оприлюднили нарешті проєкт постанови, який клонує скандальну містобудівну реформу Олени Шуляк. Хто ж автор скандального проєкту постанови?

Чи є Марушева працівницею Кабміну

Якщо завантажити файл у Word з офіційного сайту і подивитися авторство, то стане зрозуміло, що це – Олександра Марушева.

До теми 7 фактів про ганебний закон 5655, який дивним чином трансформувався у постанову Кабміну



Авторкою постанови є Олександра Марушева / Фото авторки

Цікаво, чи є Марушева, яка є авторкою документа, працівницею уряду? Гугл видає інформацію, що повна тезка авторки постанови Олександра Марушева працює в Університеті новітніх технологій. Повна тезка значиться керівником адвокатського бюро.



Олександра Марушева – керівниця адвокатського бюро / Фото авторки

Марушева у 2019 році друкується в "Уральском научном вестнике". Ця постанова, до речі, мала б бути проголосована нахрапом 13 грудня – напередодні перемовин у Брюсселі щодо євроінтеграційного шляху країни.



Цікава інформація про Марушеву / Фото авторки

Але і це ще ж не всі "вишеньки на торті". Тут важливо трошки глибше подивитися на наукову діяльність і співавторство Олекснадри Марушевої. Дуже часто зустрічаються два співавтори – Олександр Непомнящий і Оксана Медведчук.

Непомнящий – юрист, якого "Наші гроші" пов'язують із секретарем голови комітету з питань держуправління та місцевого самоврядування Олени Шуляк ("Слуга народу") – Дмитром Ісаєнком (ексОПЗЖ).

У цьому ж матеріалі "Наших грошей" фігурує Оксана Медведчук. Та ж таки співавторка Марушевої. Медведчук теж пов'язана із лобістом інтересів забудовників Ісаєнком.

Усі ці прізвища у "Наших грошах" виплили саме під час аналізу скандального законопроєкту 5655. І тепер пов'язана з ними Марушева стає автором урядової постанови.

Ще одна деталь. Марушева ширить пости Мінрегіону і TAPAS, який, між іншим, підтримує "діджиталізацію" 5655.



Що Марушева постить у соцмережах / Фото авторки

І тепер є серйозне питання до Кабінету Міністрів України: у якій ролі Марушева створює проєкти постанови для уряду нашої держави? Яку посаду вона обіймає?

На питання, кому це вигідно, відповідь я знаю.