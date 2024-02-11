Новий командувач Сил ТрО з таємничим минулим: що відомо про Ігоря Плахуту

Володимир Зеленський призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Він отримав минулу посаду Анататолія Баргилевича, який став начальником Генштабу.

Ігор Плахута отримав нову посаду 11 лютого 2024 року завдяки відповідному указу президента України. Подробиці про нового командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Біографія Ігоря Плахути

Ігор Вікторович Плахута на цей час має звання генерал-майора. Інформації щодо його особистого життя та життєвого шляху мало.

Інформація про його дату та місце народження у широкому доступі наразі немає. Через це біографія Плахути на основі відкритих джерел має досить стислий вигляд.

Відомо, що 31 липня 1998 року його нагородили медаллю "За військову службу Україні" за зразкове виконання військового обов'язку, досягнення високих показників у бойовій і професійній підготовці. Крім того, 4 грудня 2006 року Плахута отримав орден Данила Галицького за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди 15-ї річниці ЗСУ.

Кар'єра Плахути

Ігор Плахута мав звання полковника. Звання генерал-майора він отримав 1 грудня 2009 року.

У період з 2005 по 2008 роки Плахута командував Окремою президентською бригадою.

У 2009 році він був командиром 169-го навчального центру, а пізніше став начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС України.

У період з 2013 по 2014 роки Плахута працював у системі МВС та керував силами Внутрішніх військ. Після Євромайдану він вийшов на пенсію та став заступником ректора Інституту УДО.

У 2018 – 2019 роках Плахута був заступником начальника Інституту Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2024 році Плахута став новим Командувачем Сил ТрО ЗСУ.

Плахута та Майдан

Центр Протидії Корупції та "Українська Правда" повідомили, що Ігор Плахута брав участь у спробах зачистки Майдану. Під час Революції Гідності він командував силами ВВ під час розгону протестувальників.

Так, вночі 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Через деякий час після цього Плахута спілкувався з журналістами. Він повідомив про залучення 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут" для розчищення вулиць та двох постраждалих беркутівців.

Як написав ЦПД, Ігоря Плахуту згадували як посадовця МВС, що вийшов до мітингувальників для перемовин. Це сталося 21 січня 2014 року.

Кадрові зміни у ЗСУ

Нагадаємо, що кадрові зміни почалися зі звільнення генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. Того ж вечора на його місце Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського. Пізніше глава держави дав Залужному звання Героя України.

Сирський запропонував українському лідеру зробити генерал-майора Анатолія Баргилевича новим начальником Генштабу ЗСУ. Після цього Ігор Плахута отримав стару посаду Баргилевича.