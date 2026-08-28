Віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой запропонував навмисно бомбити українські міста, наслідуючи сумно відому доктрину Дуе.

Ця заява продовжує риторику, якої Толстой дотримується вже не перший рік. Однак його власна біографія разюче відрізняється від образу непримиренного противника Заходу, який політик створює сьогодні, про що розповідає 24 Канал.

Чому це не просто маячня чергового пропагандиста

Скандальну заяву Петро Толстой зробив в ефірі російського телебачення. Обговорюючи війну проти України, яку в Росії традиційно називають евфемізмом "СВО", віцеспікер Держдуми запропонував завдавати ударів по українських містах і використовувати їх як інструмент тиску на цивільне населення.



Петр Толстой – не звичайний пропагандист / Фото – Держдума РФ

Коли у студії йому нагадали, що в Україні живуть мільйони людей, і запитали, що буде, якщо перетворювати територію країни на "випалену землю", Толстой запропонував заздалегідь попереджати жителів про удари.

Мету він пояснив ще відвертіше: людей необхідно деморалізувати настільки, щоб вони зустрічали російські війська "з піднятими лапками".

Ви вважаєте, що ми закликаємо до жорстокостей? А ми закликаємо до того, щоб деморалізувати громадськість настільки, щоб вона з піднятими лапками вийшла назустріч нашим військам,

– віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой закликає до воєнних злочинів в ефірі телепередачі "Время покажет" на Першому каналі російського ТБ.

Варто визнати, що російські окупанти насправді давно роблять те, до чого публічно закликає Толстой, просто самі ніколи цього не визнають, справедливо боячись звинувачень в геноциді та воєнних злочинах. При цьому на російському ТБ таких заяв вистачає.

Але зараз йдеться не про випадкового гостя російського телебачення і навіть не про чергового пропагандиста, бо ті клоуни таке розповідають ледь не кожного дня.

Доктрина Дуе – військова теорія масових повітряних ударів по тилових містах та промисловості з метою зламати волю супротивника до опору та змусити його до капітуляції. Її сформулював в 1920-х італійський генерал Джуліо Дуе та наслідували під час Другої світової як нацисти, так і союзники. Втім, емпіричний досвід масовий бомбардувань показав, що такі атаки рідко досягають заявленої мети й частіше лише посилюють опір суспільства. Тому нині Доктрина Дуе вважається науковцями, як мінімум, спірною.

Тут ситуація інша. Петро Толстой багато років обіймає одну з найвищих посад у російському парламенті. А його власна біографія особливо показова на тлі того, що сьогодні він говорить про Україну та Захід.

Толстой – є правнуком і прямим нащадком великого письменника по лінії його сина Іллі Львовича та онука Володимира Ілліча. Того самого Толстого, який понад 100 років тому блискуче показав гниль російської бюрократії та фейковий патріотизм.

Нині ж нащадок Толстого став частиною тої самої системи, яку викривав прадід. Тепер сам Петро Толстой пропонує бомбити українські міста.

Навчання в Парижі та робота на французькі медіа

Петро Толстой народився у Москві 1969 року. Він є правнуком письменника Льва Толстого.

За освітою Толстой – журналіст. Він закінчив факультет журналістики Московського державного університету, провідного російського вишу.

При цьому частину професійного досвіду майбутній російський політик здобував саме на Заході. На початку 1990-х Толстой навчався у Франції.



Петро Толстой в молодості / Фото – росЗМІ

Після цього працював у московському представництві французької газети Le Monde, а згодом співпрацював із французьким інформаційним агентством Agence France-Presse.

Тобто людина, яка сьогодні є одним із помітних представників антизахідної російської політичної системи, сама починала кар'єру в західному журналістському середовищі.

Згодом Толстой зробив кар'єру вже на російському телебаченні. Працював на ТВ-6, "Московії", "Первом канале", вів такі відомі та пафосні передачі як "Воскресное время", "Политику" та "Время покажет" (в ефірі якого тепер і заявив про необхідність бомбардувань і "лапки").

З телевізора – в керівництво Держдуми

Після того, як Толстой став зіркою російський так званих "ток-шоу", він перейшов із журналістики в політику.

У 2016 році Толстого обрали депутатом Державної думи від "Единой России". Причому рядовим депутатом він фактично не був: уже в жовтні того ж року Толстой став заступником голови Держдуми.

Цю посаду він обіймає вже багато років та є, так би мовити, обличчям "російського парламентаризма".

Зважаючи на це, Європейський Союз попри всю декоративність ДержДуми, вніс Толстого до санкційного списку ще 23 лютого 2022 року – безпосередньо перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У санкційних документах ЄС його називали однією з центральних фігур російської державної пропаганди. Пізніше окремо зазначалося, що Толстой публічно підтримує агресивну війну Росії проти України.

Родина Толстого – рівняння на Захід

У Петра Толстого є донька від першого шлюбу – Олександра, яку ЗМІ називають просто "Саша". Російські медіа звертали увагу на те, що вона їздила на стажування до Сполучених Штатів.

Сам Толстой цього не заперечував. У 2023 році, коли ця історія знову стала предметом обговорення, політик іронічно назвав це своїм "жахливим гріхом" і водночас нагадав, що сам свого часу навчався у Франції.



Саша Толстая надає перевагу західним цінностям / Фото – росЗМІ

Виходить доволі показова конструкція. Для власної сім’ї – освіта та досвід на Заході. Для російського телеглядача – розповіді про протистояння із Заходом. А для українців – пропозиція бомбити їхні міста.

Ще цікавіша історія великої родини нащадків Льва Толстого. Бо значна частина родини Толстих живе на тому самому Заході. Сам Петро Толстой розповідав, що його численні родичі живуть у різних країнах світу. Серед них – Франція, Італія, Швеція та США.

Ще задовго до нинішньої війни Толстой говорив, що підтримує стосунки з французькою, італійською та американською частинами родини.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація стала особливо парадоксальною: політик визнавав, що багато представників сім’ї живуть у країнах, які російська влада тепер називає "недружніми".

Тобто значна частина родини людини, яка сьогодні є одним із публічних облич російської конфронтації із Заходом, сама пов'язана саме із західними країнами.

Землі, будинки, автомобілі та катери

Цікавою є й майнова історія політика та пропагандиста. В останній доступній декларації за 2021 рік Толстой вказував дохід близько 5,8 мільйона рублів за рік. Дохід його другої дружини Лідії Буквиної становив близько 2,9 мільйона рублів.

Водночас у деклараціях фігурував значний обсяг нерухомості. У Толстого були вказані земельні ділянки, зокрема площею близько 828 тисяч та понад 1,6 мільйона квадратних метрів, кілька менших ділянок і житлові будинки.



Толстой з другою дружиною Лідією та дітьми / Фото – росЗМІ

У власності дружини Лідії Буквинової фігурували численні земельні ділянки загальною площею в сотні тисяч квадратних метрів, а також великі житлові будинки та нежитлові споруди.

У деклараціях сім’ї також були Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander і моторні судна.

Сам факт наявності такої власності, звісно, не є доказом будь-якого порушення закону. Однак походження та структура настільки значних активів багаторічного представника російської влади, який не веде бізнес (ним нібито займається дружина), викликають питання.

Перша дружина Петра Толстого – Дарина Євенко, з якою він прожив понад 20 років і розлучився у 2016-му, у 2024-му померла внаслідок тривалої хвороби.





З першою дружиною Дариною Толстой розвівся у 2016 році / Фото – росЗМІ

Вимагав захопити Одесу, Харків, Миколаїв і Дніпро

Нинішня пропозиція бомбити українські міста – далеко не перша радикальна заява Толстого щодо України.

У 2023 році віцеспікер Держдуми публічно говорив про необхідність захопити ще чотири українські області – Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську та Харківську. Він називав їх російськими землями, а тепер пропонує влаштувати там геноцид.

Саму незалежність України Толстой намагався представити як штучно створене явище. Ще раніше він стверджував, що Україна нібито ніколи не стане членом Європейського Союзу та НАТО.



Толстой активно піариться на війні / Фото – соцмережі

Тому йдеться не про емоційну фразу, яка випадково прозвучала у телевізійному ефірі. Толстой роками підтримує розширення російської війни та заперечує право України самостійно визначати власне майбутнє.

Окремої уваги заслуговує Франція – країна, де колись навчався сам Толстой. У 2024 році в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV віцеспікер Держдуми заявив, що російські війська вбиватимуть французьких військовослужбовців, якщо ті з’являться в Україні.

Так замкнулося доволі символічне коло:

молодий Петро Толстой їхав до Франції навчатися і згодом працював із Le Monde та AFP.

політик Петро Толстой уже погрожував французьким солдатам смертю.

А тепер пропонує завдавати ударів по українських містах, щоб зламати моральний стан людей, які там живуть.

На словах ти Лев Толстой…

У цій історії важко уникнути порівняння з прізвищем, яке носить російський політик.

Його прадід Лев Толстой залишив після себе не лише "Війну і мир". Останні десятиліття життя письменника були пов'язані з ідеями ненасильства та критикою державного насильства і війни. Він не боявся казати правду і жорстко критикував порядки, тупу й безжальну машину бюрократії та показний патріотизм еліт, за яким ховалися цинізм та жага поживи (саме про це роман Толстого "Воскресіння" та робота "Християнство і патріотизм").

Саме перу Толстого належать ці слова, в яких легко вгадується, і минуле, і сучасне Росіїї. Це фрагмент його роботи 1893 року "Царство Божие внутри вас":

Формы злодейств изменяются, но сущность, ужасная сущность дела, то, что кроткие христиане русские люди мучают и убивают других и считают себя в этом неповинными, остается то же…

Понад століття потому його правнук став одним із керівників парламенту держави, яка веде найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. І пропонує бомбити міста, щоб деморалізувати людей, які там живуть.

Але, можливо, біографія самого Петра Толстого говорить про сучасну російську систему навіть більше, ніж його знамените прізвище.

Навчання в Парижі. Робота з Le Monde та AFP. Стажування доньки у США. Родичі в Європі та Америці. А потім – багаторічна кар’єра в російській владі, антизахідна пропаганда, вимоги захоплювати нові українські території та пропозиція бомбити міста.

Захід виявився достатньо хорошим місцем для навчання, роботи та можливостей власної сім’ї. Українцям віцеспікер російського парламенту сьогодні пропонує зовсім інше.