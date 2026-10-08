Мільйонні транші від цивільного чоловіка та співачки: ЗМІ назвали, хто вніс заставу за Мудру
За ексзаступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму визначеної судом застави. Кошти надішли кількома платежами від самої посадовиці, її цивільного чоловіка, співачки з Дніпра та торгової фірми.
Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Хто вніс заставу за Мудру?
Найбільший внесок зробила сама ексзаступниця керівника Офісу президента, перерахувавши 5 937 000 гривень.
Значну частину коштів у розмірі 4 400 000 гривень вніс цивільний чоловік посадовиці Павло Поляруш. З 2023 року він очолює Управління роботи з проблемними активами Нацбанку України, а раніше працював у "Правекс Банку", "Універсал Банку", "ПроКредит Банку" та "Діамант Банку".
Ще 2 400 000 гривень внесла виконавиця та авторка пісень з Дніпра Марія Скабалланович, яка наразі проживає в Одесі. Що саме пов'язує її з колишньою посадовицею – невідомо, адже почувши запитання журналістів, вона одразу поклала слухавку.
Решту суми у 990 тисяч гривень двома окремими траншами перерахувала зареєстрована у Луцьку компанія "Малтекс-М". Підприємство спеціалізується на оптовій торгівлі м'ясом та неспеціалізованих торговельних послугах.
Власник фірми Сергій Ососов не відповів на дзвінки медійників. Він є колишнім чоловіком співробітниці Головного управління ДПС у Києві Ірини Ососової.
Податківниця продовжує вказувати чоловіка та дитину у своїх деклараціях, однак жодної інформації про компанію "Малтекс-М" або доходи й збереження Сергія Ососова у документах немає.
Нагадаємо, 8 жовтня, за інформацією ЗМІ, за Ірину Мудру внесли повну суму застави. Невдовзі вона зможе вийти з під варти.