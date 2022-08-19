Проти заборони на видачу росіянам віз виступили ще 2 країни ЄС

Наразі кілька членів Євросоюзу висловили неготовність припинити видавати туристичні візи росіянам. Зокрема, до Німеччини долучилися ще дві держави – Кіпр і Греція.

Про причини цього розповіли 19 серпня тільки на Кіпрі. Проте в обох із цих держав схожі мотиви підтримки рішення Німеччини щодо віз росіянам.

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Це було б рішення в неправильному напрямку", – сказав генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу. Він вважає, що захід із обмеженням віз не має "будь-якої цінності для росіян".

Ми віримо в міжлюдські контакти, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада надає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має будь-яку цінність для росіян,

– заявив генсек МЗС Кіпру.

Чиновники на Кіпрі теж розповіли, що після посилення санкцій багато компаній були змушені піти з їхнього ринку. Проте, мовляв, зараз зростає кількість російських, білоруських та українських підприємців – переважно з ІТ-сектору.

Однак теж відіграє роль те, що багато росіян проживають на Кіпрі. Тому Кіпрські представники влади впевнені, що "не повинні перешкоджати цим спільнотам вступати в контакт із родинами та друзями".

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Більшість російськомовних жителів Кіпру, приблизно 50 тисяч, проживають у Лімассолі. Це місто з населенням 237 тисяч жителів на південному узбережжі. До вторгнення 24 лютого росіяни становили чверть від загального числа туристів, які прибували на острів.

За словами місцевих урядовців, їхня країна наразі взагалі не розглядає можливість зміни статусу російських віз. Чому це так – не сказали.

Проте відповідно до відкритих даних у липні в країні спостерігався шалений стрибок у кількості прибуттів повітряним транспортом з Туреччини. Приблизно на 177% у порівнянні з 2019 роком, який був рекордним для Греції в плані туризму.

Згідно з даними Афінського міжнародного аеропорту, за той самий період кількість прибулих із Сербії збільшилася на 257%. Чиновники підтвердили, що справді багато з них є громадянами Росії, які їхали до Греції на відпочинок. Однак конкретних даних щодо національностей прибулих поки немає.

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