Хто зараз хоче залишитися нейтральним, ризикує втратити все, – Зеленський до світової спільноти

Україна отримала неймовірно потужну підтримку від партнерів у боротьбі з російськими окупантами. Втім, для декого навіть кривава війна, яку розпочала Росія проти нашого народу, не відкрила очі на правду.

У своєму зверненні до українців Президент України Володимир Зеленський закликав усі народи, які вірять у перемогу життя над смертю, боротися проти росіян разом з нами. Увесь світ має нам сприяти, адже саме ми стали першим рубежем на шляху російської армії.

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Хто буде нейтральним – втратить усе

Разом з тим глава держави підкреслив – залишитися нейтральним у цій війні не вийде, потрібно або обрати сторону, або втратити все, адже саме він стане наступною мішенню окупантів.

Якщо той, хто може опинитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це – найбільш ризикована ставка насправді. Бо ви втратите все,

– сказав Зеленський.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до народу України