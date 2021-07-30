Хто займе прем'єрське крісло: віцепрем'єр Любченко чи міністр Чернишов, – думка експерта

Президент України Володимир Зеленський вже восени відправить у відставку Кабінет міністрів України.

На сьогоднішній день найбільш вірогідними кандидатурами на пост прем'єр-міністра є міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов і перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Олексій Любченко, написав політолог Віктор Таран.

Він нагадав, що Чернишов – професіонал, який реалізував такі ключові для Офісу президента проєкти, як реформа децентралізації і "Велике будівництво", на відміну від міністра економіки Любченка, який ніяк не відзначився на своїй посаді. Крім того, за словами політолога, у Чернишова хороші особисті стосунки з Президентом.

"Стверджують, що зараз Чернишов вийшов в лідери. Ключова причина – вдале проведення реформи децентралізації, "Велике будівництво" і особисті відносини з президентом. Останнє відіграє чи не вирішальну роль. Українці неодноразово переконувалися, що особисті відносини для Зеленського в кадрових питаннях виходять на перше місце. Найкращий доказ – кейс "Єрмака", – зазначив Таран.

У той же час політолог натякнув, що найближчим часом, коли "битва за прем'єрське крісло" набере обертів, проти Чернишова з боку команди Любченка почнуть "випливати" замовні компромати.

"Оскільки ціна питання надвисока – не виключаю, що скоро будемо спостерігати війну "компроматів" проти Чернишова. Правда це чи ні – важко сказати. Однак в її ефективність не дуже вірю. По-перше, після всіх плівок і оприлюднених документів українців медіаатаками не здивуєш. По-друге, українці втомилися від компроматів. Думаю, що набагато ефективніша була б війна "планами розвитку країни". Саме так між собою змагаються претенденти на пост прем'єра в європейських країнах. Сподіваюся, українці колись доживуть до цього часу", – підкреслив експерт.