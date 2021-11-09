Хто зможе потрапити до Бельгії після закриття кордонів: перелік

Бельгія з 9 листопада обмежила в'їзд для українських туристів. Не пускатимуть навіть з COVID-сертифікатами. Однак подорожі з поважної причини і транзит дозволяють.

Річ у тім, що України більше немає у переліку країн, громадянам яких дозволений в'їзд.

До теми Навіть COVID-сертифікат не допоможе: Бельгія не впускатиме українських туристів

Хто може в'їжджати у Бельгію

Люди з бельгійським громадянством;

особи, які мають основне місце проживання в Бельгії;

ті, у кого чоловік чи дружина мають бельгійське громадянство або основне місце проживання в Бельгії;

діти осіб, які мають бельгійське громадянство або мають основне місце проживання в Бельгії;

особи, які подорожують транзитом через Бельгію з країн з дуже високим ризиком в країну ЄС або Шенгенську зону, громадянином якої вони є або мають там основне місце проживання;

особи, які здійснюють транзит за межі ЄС і Шенгенської зони;

люди, які їдуть з вагомих гуманітарних причин;

транспортний та вантажний персонал, моряки, екіпаж буксирів, льотчики та працівники морських вітрових електростанцій, які подорожують з робочими цілями. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.

Що треба зробити перед приїздом

У посольстві розповіли, що перед прибуттям до Бельгії треба заповнити Passenger locator form (PLF), незалежно від того, яким видом транспорту їдуть люди та на який період.

Особи, що старші 12 років, повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений менш ніж за 72 години до прибуття в Бельгію.

Всі, хто повертається з третьої країни з дуже високим ризиком повинні провести 10 днів на карантині, за винятком дипломатів та транспортного персоналу. Наголосили, карантин мають відбути навіть повністю вакциновані.