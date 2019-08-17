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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто постраждав унаслідок смертельної пожежі у готелі в Одесі: назвали імена госпіталізованих

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      Хто постраждав унаслідок смертельної пожежі у готелі в Одесі: назвали імена госпіталізованих

      Через пожежу в готелі "Токіо стар" у опіковому відділенні Одеської міської клінічної лікарні №10 перебувають 7 осіб. Ще дві людини потрапили до опікового відділення Одеського обласного медичного центру. Натомість два чоловіки, що є громадянами інших держав, від госпіталізації відмовилися.

      Як розповів під час брифінгу начальник Одеської обласної поліції Олег Бех, в Одеській міській клінічній лікарні зараз перебувають:

      – 25 річна Вікторія Козлова (Одеса, її стан – стабільно важкий;

      – 20-річний Сергій Васильєв (Великомихайлівський район Одеської області, військовослужбовець);

      – 28-річний Микола Довгий (житель Сум, стан – важкий);

      – 23-річна Олена Хомич (Херсонська область, стан – стабільно важкий);

      – 16-річна Катерина Руських (Великомихайлівський район Одеської області, стан – важкий).

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      Крім того, до опікового відділення Одеського обласного медичного центру потрапив 22-річний житель Біляївського району Одеської області. Лікарі йому діагностували опік полум'ям 1-2 ступеня, опік очей, 40% опіків дихальних шляхів, важкий опіковий шок.

      Також сюди помістили 41-річного жителя Маріуполя. Він зазнав отруєння продуктами горіння та наразі його стан є важким.

      Водночас 59-річний громадянин Литви Роман Чернявський та громадянин Сьєрра-Леоне від госпіталізації відмовилися. Щоправда останнього спершу все ж госпіталізували, але той написав відповідну заяву. Також чоловік заявив, що має намір відбути на батьківщину.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини Одеси Поліція Розслідування
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