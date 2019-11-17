Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Зменшення субсидій в Україні

Житлові субсидії наразі отримують чотири мільйони українців. Допомогу надають тим, кому за житлово-комунальні послуги доводиться віддавати понад 15% свого доходу. Проте з травня 2020 року поріг витрат на комуналку мають намір збільшити. Окрім цього, ретельніше перевірятимуть претендентів на житлову субсидію. Що ще зміниться – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Дивіться відео про зменшення житлових субсидій для українців:

Трамп таки тиснув на Зеленського: нові деталі скандалу у США

Перші публічні слухання в Конгресі щодо імпічменту Трампа і перші гучні заяви американських дипломатів. Гордон Сонленд – американський топ-дипломат та колишній бізнес-партнер Трампа заявив, що президент США таки тиснув на Україну, а Зеленський був готовий діяти під вказівку Білого Дому.

Дивіться відео про допит у справі імпічменту Трампа:

Виключення зі "Слуги народу"

На своєму засіданні фракції "Слуга народу" 15 листопада вирішили виключити з фракції нардепів Анну Скороход та Антона Полякова нібито за інакодумство та неголосування за деякі законопроєкти. Тож тепер у фракції залишилось 250 депутатів.

"Експерти" телеканалів Віктора Медведчука

Зазвичай "експертом" називають людину, яка є вузькопрофільним знавцем у якійсь сфері. Проте на телеканалах Медведчука роль таких виконують приховані піарники. Вони нав'язують необхідні висновки про величезні переваги проросійських сил, критикують опонентів, маніпулюють поняттями і формують громадську думку, яка необхідна хазяїну.

Дивіться відео про роботу проросійських телеканалів:

Активіст Протасового Яру переховується від розправи

Роману Ратушному – 22, він активіст. Але вже 1,5 місяці не бере участь в протестах, не живе вдома і не ходить на роботу. А переховується від впливових забудовників Протасового Яру, які погрожували йому через активне протистояння незаконному будівництву.

Дивіться відео про погрози активісту: