Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты в неделю.

Уменьшение субсидий в Украине

Жилищные субсидии теперь получают четыре миллиона украинцев. Помощь оказывают тем, кому за жилищно-коммунальные услуги приходится отдавать более 15% своего дохода. Однако с мая 2020 года порог расходов на коммуналку намерены увеличить. Кроме этого, тщательно будут проверять претендентов на субсидию. Что еще изменится – выясняли журналисты 24 канала.

Смотрите видео об уменьшении жилищных субсидий для украинцев:

Трамп таки давил на Зеленского: новые детали скандала в США

Первые публичные слушания в Конгрессе касательно импичмента Трампа и первые громкие заявления американских дипломатов. Гордон Сонленд – американский топ-дипломат и бывший бизнес-партнер Трампа заявил, что президент США таки давил на Украину, а Зеленский был готов действовать по указанию Белого Дома.

Смотрите видео о допросе по делу импичмента Трампа:

Исключение из "Слуги народа"

На своем заседании фракции "Слуга народа" 15 ноября решили исключить из фракции нардепов Анну Скороход и Антона Полякова якобы за инакомыслие и не голосование за некоторые законопроекты. И теперь во фракции осталось 250 депутатов.

"Эксперты" телеканалов Виктора Медведчука

Обычно "экспертом" называют человека, который является узкопрофильным знатоком в какой-то сфере. Однако на телеканалах Медведчука роль таких выполняют скрытые пиарщики. Они навязывают необходимые выводы об огромных преимуществах пророссийских сил, критикуют оппонентов, манипулируют понятиями и формируют общественное мнение, которое необходимо хозяину.

Смотрите видео о работе пророссийских телеканалов:

Активист Протасова Яра скрывается от расправы

Роману Ратушном – 22, он активист. Но уже 1,5 месяца не участвует в протестах, не живет дома и не ходит на работу. А скрывается от влиятельных застройщиков Протасова Яра, которые угрожали ему за активное противостояние незаконному строительству.

Смотрите видео об угрозах активисту: