Хтось може залишитись за бортом: що обговорюватимуть "слуги" у Трускавці

"Слуги народу", міністри, силовики та президент Володимир Зеленський вже 1 жовтня зберуться в курортному містечку Трускавець. Там вони проведуть дводенний тім-білдінг.

По завершенню народних обранців чекає гала-вечірка. А також "вишенька на торті" – діджей-сет у виконанні голови фракції Давида Арахамії.

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"Слуги" зустрінуться вже вдруге

Втім часу для відпочинку буде небагато. Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що на зустрічі проаналізують все те, що зробили за 2 роки.

Зробили дійсно багато, але багато треба ще зробити. Нам потрібно звірити годинники, синхронізуватися і звичайно послухати президента,

– сказала Кравчук.

"Слуги народу" в Трускавці збираються вже вдруге. Вперше – 2 роки тому, одразу після перемоги на виборах. Тоді новообрані депутати лише вчилися "грати у велику політику".

На проживання, харчування та квитки тоді витратили з 10 мільйонів гривень.

Зараз, коли монобільшістю керувати стало складніше, президент знову збирає "слуг". Одразу поповзли чутки, що в Трускавці вирішуватимуть долю спікера.

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Конфлікт між Разумковим і Банковою

Публічний конфлікт між Разумковим і Банковою триває з пів року. За день до виїзду у Трускавець "слуги" запросили в Раді підписні листи для його зняття.

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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що якщо Разумков одужає, то будуть раді чекати всіх членів партії. Висловився щодо цього і сам спікер Ради.

Добре, я голова Верховної Ради сьогодні, 2 роки не був, через якийсь час знову не буду. Життя продовжується,

– заявив Разумков.

Підійматимуть кадрові питання

Публічно Офіс президента та самі "слуги" заперечують, що обговорюватимуть відставку спікера в Трускавці. Водночас кадрові питання таки підійматимуть. Крісла хитаються під декількома міністрами.

Зрозуміло, що Трускавець буде розв'язанням кадрових питань для того, щоб влаштувати "смотрини" і, принаймні, поговорити, які кадрові рішення та які закони спускатиме ОП парламенту. Кого не запросять, це означатиме, що ті вже за бортом і це вже інша команда. На цьому зроблять акцент. Якщо людина грає не командно, то вона легко може залишися за бором. Олег Саакян Політолог

Неформальне спілкування фракції з президентом потрібне для зближення слуг – і Офісу, і для підвищення лояльності, аби народні депутати голосували важливі Офісу законопроєкти.

Основна мета – це емоційно згуртувати фракцію для того, щоб надалі, вже восени, ухвалювати суперечливі питання, які певним олігархам наступлять на горло,

– пояснив політолог Ігор Чаленко.

Фактично "велика фракція" стане маркером того, хто залишиться в команді Володимира Зеленського, а хто її невдовзі покине.