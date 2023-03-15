Хуліганські дії, – генерал армії сказав, чому Росія не завдала прямого удару по безпілотнику США

14 березня Росія збила американський розвідувальний дрон MQ-9 Reaper. Безпілотник здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Передовсім Росія не хотіла прямої конфронтації бойового характеру, тому що це – початок військового конфлікту або локальної війни. Про це 24 Каналу сказав генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Така гра не пройде

"Збиття літака або такого потужного безпілотника – це конкретний акт агресії. А хуліганські дії на кшталт злиття палива, щоб він впав, не вийшло, тому вони вдарили крилом по гвинтах, щоб він таки впав – це демонстрація того, що вони претендують на монополію у цьому регіоні", – пояснив генерал.

Мовляв, вони поки не використовуватимуть бойові засоби, але нейтралізовуватимуть такі розвідувальні засоби за допомогою інших.

Такий формат підвищує ставки: "Ми тут господарі, і НАТО не матиме жодних перспектив. З іншого боку, росіяни справді бояться Альянсу, тому що він може завдати настільки потужний удар, що не стане всього чорноморського флоту та військових,

– наголосив Маломуж.

Росіяни перевіряють, каже генерал армії, як американці це сприймуть та чи відступлять. США вчинили дуже коректно і сказали, що це "інцидент" і "немає підстав для військової відповіді"

Проте у Москву пішли конкретні сигнали, що це – недружній акт. Тож у випадку повторення провокацій може бути застосована симетрична відповідь, до прикладу, збиватимуть російський літак. "Останнє китайське попередження". Не пройде домінування у регіонах, де мають усі правові підстави перебувати США і НАТО", – наголосив Маломуж.

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, конкретна позиція буде продемонстрована на оперативно-дипломатичному рівні. Якщо подібні акти продовжуватимуться, наступний крок – за США.

Чи зможуть росіяни дістати безпілотник

Маломуж підкреслив, що збитий дрон мав подвійне призначення – моніторинг ситуації у регіоні для США й НАТО, а також – для України.

"Ми уклали угоду з Пентагоном про передачу інформації онлайн. Він виконує дуже активну функцію в плані агресивних дій Росії. Чи захоплять вони його? Ні. У Росії не має належних засобів, вони не можуть навіть затонулий атомний підводний човен дістати. А це – невеличкий безпілотник", – пояснив ексспівробітник розвідки.

Ба більше, усе контролюють американці. Фактично, нічого у росіян не вийде. "Якби навіть вони його і знайшли, усе б підірвалося – прямо у них в руках", – констатував Микола Маломуж.

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