У Human Rights Watch шокували цинічною заявою про касетні снаряди для України: в ОП відповіли

Низка світових ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні касетні снаряди. На тлі цього у Human Rights Watch опублікували ганебну заяву, у якій застерігають Штати від цього кроку.

Спершу Росія окупувала Крим та частину Донбасу. Згодом розпочала повномасштабне вторгнення. Країна-терористка стирає з лиця землі українські міста й села. Вбиває дорослих та дітей. Скільки цивільних людей загинули внаслідок російської агресії наразі навіть не можна сказати. Зокрема, невідомо, скількох людей поховали у Маріуполі.

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Україна пережила трагедії Бучі, Ірпеня, Бородянки, Бахмута, Херсона та інших міст і сіл. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС та шантажують людство підривом ЗАЕС.

Цивілізований світ допомагає Україні захищати свою свободу та життя своїх людей. Станом на 6 липня ЗМІ повідомили, що США мають намір оголосити про новий пакет допомоги. Зокрема, у нього начебто увійдуть касетні снаряди. Ця інформація дуже не сподобалася російським пропагандистам й Human Rights Watch (HRW).

Про що мовиться у ганебному звіті HRW

У HRW заявили, що США начебто не повинні надавати Україні касетні боєприпаси. Вони нібито вже завдають шкоди цивільним людям. У той час у заяві не згадано, скільки шкоди завдають мирним мешканцям російські окупанти. До слова, наразі ще триває розбір завалів після терористичного удару росіян по житловому будинку у Львові. Трагедія вже забрала життя 7 людей.

Заява HRW містить рядки про те, що обидві сторони мають негайно припинити використовувати касетні снаряди та не намагатися більше їх отримати. До слова, у звіті не засуджують Іран, який постачає Росії "Шахеди". Вони забрали життя вже багатьох українців.

Як відреагували в Офісі Президента

Михайло Подоляк схарактеризував заяву HRW словами "безпорадність, безхребетність і абсолютна аморальність, нікчемність". Радник голови Офісу Президента закликав вдуматися в ситуацію. Божевільні головорізи вторгаються в Україну. Вони вбивають цивільне населення, влаштовують публічні страти, ґвалтують жінок, викрадають дітей. Тим часом "правозахисна організація" звинувачує український народ "у тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 року та Будапештського меморандум".

Виявляється, це "погані українці" використовують зброю, яку використовувати не повинні, стоячи у своїх містах, а не ночуючи в чистому полі. Щобільше, "правозахисники" розв'язують агресивну лобістську кампанію… ні, не з виключення Росії з ООН – зі зриву надання зброї Україні. Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури у різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи,

– наголосив Подоляк.

Заява Лубінця

Дмитро Лубінець назвав проблему всіх міжнародних звітів і доповідей. Мовиться про ганебну спробу прирівняти Україну до Росії. зокрема, мовиться про звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Там заявляють, що міжнародне право порушують обидві сторони: Україна та Росія.

Місія просто намагалася знайти порушення з боку України. Українська сторона мала зауваження та доповнення до цього звіту. Водночас їх не врахували.

"На мою думку, описані порушення української стороною щодо затримання цивільних осіб є сумнівними та потребують підтвердження", – наголосив Лубінець.

Мовиться про начебто 75 випадків "свавільне утримання" людей, яких підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, пов'язаних із конфліктом. Водночас Лубінець наголосив, що немає жодних конкретних даних.

Водночас у звіті "забули" про 20 тисяч затриманих цивільних людей, про яких Україна говорить на всіх міжнародних майданчиках.