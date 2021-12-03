Хуртовини, ожеледиця та проблеми для транспорту: рятувальники попередили про негоду

В Україні у п'ятницю, 3 грудня, синоптики прогнозують значний сніг і хуртовини. Водночас через опади варто очікувати ожеледицю на дорогах.

Сильний сніг в Україні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погоди в трьох областях – І рівень небезпечності – жовтий і у Карпатах – ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

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Відтак, згідно з даними Українського гідрометеорологічного центру, 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують:

значний сніг;

налипання мокрого снігу;

хуртовини;

ожеледицю на дорогах.

У Карпатах – сильний сніг. Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах – місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях,

– зазначили у ДСНС.

Необхідно дотримуватися правил

Рятувальники напередодні вихідних 4 і 5 грудня вкотре звернули увагу громадян, які планують відвідати гори, на необхідності ознайомитись із погодними умовами на українських вершинах.

Фіхівці закликають громадян відповідально ставитися до планування власного відпочинку. Насамперед важливо не виходити на маршрути під час негоди,

– додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій

У разі, якщо погодні умови будуть сприятливими та ситуація нормалізується, ДСНС рекомендує зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.