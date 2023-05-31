Чеченця, який воював за Україну, помітили серед кадирівців: розповідає, як "взяти" Кривий Ріг

В мережі поширили відео, де кадирівці обговорюють взяття Кривого Рогу і навіть показують напрямки, де можна це зробити. Однак увагу привертає інший факт – на кадрах впізнали військового з Чечні, який воював за Україну і брав участь у звільненні Херсонщини, але тепер став на бік ворога.

Відео опублікував командир підрозділу "Люфтваффе" Микола Колесник. Він звернув увагу на те, що потрібно прискіпливіше стежити за тим, хто потрапляє до лав ЗСУ, адже контретно цей вояка був присутній при плануванні штурму Архангельского, інформує 24 Канал.

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Кадировці обговорюють захоплення Кривого Рогу, обговорюють важливість взяття міста. Все б нічого, таких заяв і реляційного гавкання було зроблено багато, як би не одне "але". Одного з них я точно бачив при плануванні штурму Архангельского, в Кочубіївці,

– розповів Микола Колесник.

За його словами, зрадник був присутній під час обговорення взаємодії підрозділу "Люфтваффе" з 17 танковою бригадою, взаємодії з артилерією, коли надавали дані аеророзвідки. Офіцера обурює той факт, що кадирівський прислужник, зрадник був на нараді.

Що відомо про особу військового

Це Хусейн Джамбетов – російський військовослужбовець із Чечні. Раніше, як біженець Джамбетов проживав у Бельгії, де продавав халяльне м'ясо та хотів відкрити стейк-хаус. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, він залишив дружину із сімома дітьми та приїхав на фронт воювати на боці України.

Тоді чеченський боєць на псевдо "Бандера" казав, що він з побратимами приїхали на війну, сподіваючись, що "міжнародна спільнота не гратиме за подвійними стандартами і не сидітиме склавши руки, як це було з Чечнею".

Зрада та присяга кадирову

У серпні 2022 року він отримав посаду начальника інформаційно-аналітичного відділу ОБОП Збройних сил Ічкерії у складі іноземного Легіону України.

Але уже в травні цього року Хусейн Джамбетов опублікував відео на своєму каналі, яке викликало резонанс: зізнався, що приїхав до Чечні добровільно, і повернувся, аби "відкрити двері для повернення справжнім чоловікам… тим, хто любить свободу, свій народ, релігію іслам, Коран і Сунну".

Згодом з'явилося ще одне відео, на якому Джамбетов із командиром полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова Замідом Чалаєвим звертається до бійців цього підрозділу.

На його формі, де раніше був шеврон із прапором незалежної Ічкерії, – тепер пришитий значок із портретом Кадирова. Після свого звернення Джамбетов виголосив "Ахмат – сила!" і вистрілив з пістолета у повітря.

Також Джамбетов зізнався в убивстві своїх українських товаришів.