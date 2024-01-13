Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Пізно ввечері 12 січня стало відомо, що під атаку бойовиків Хуті потрапив танкер. Як з'ясувалося, це судно перевозило російську нафту.

За наявною інформацією, обстріл стався у п'ятницю 12 січня поблизу берегів Ємену. Про це сповістила британська компанія Ambrey. Вона займається питаннями морської безпеки.

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Ракета впала поблизу судна

Так, Організація Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO) розповіла, що їй надійшло повідомлення про запуск ракети за 90 миль на південний схід від єменського портового міста Аден.

Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400 – 500 метрів від нього, а за нею слідували три невеликих судна,

– йдеться у повідомленні UKMTO.

Кажуть, що ніхто не постраждав внаслідок ракетної атаки. Також жодне судно не було пошкоджене.

Раніше хуситів обстріляли США та Велика Британія

Звернімо увагу, що в ніч проти 12 січня США та Велика Британія завдали ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені. Наголошують, що це була відповідь коаліції на дії бойовиків Хуті. Речник НАТО згодом виступив з офіційною заявою. У ній він підкреслив, що удари по об'єктах хуситів були винятково з оборонною метою.

Сили хуситів підтримуються, постачаються і оснащуються Іраном. Тому Тегеран несе особливу відповідальність за стримування своїх маріонеток,

– мовиться у повідомленні.

Водночас наголосили на тому, що в ударах участі не брали сили НАТО.

Ріші Сунак під час свого візиту до Києва 12 січня наголосив, що удари спрямували на майданчики, з яких хусити запускали дрони та ракети, якими атакували торговельні судна.

Британський прем'єр підкреслив, що це "несло знищення і біди", а також загрожувало світовому судноплавству. Він також додав, що бойовиків Хуті неодноразово попереджали, що їхні дії можуть мати наслідки.

Звернімо увагу, що президент США Джо Байден відреагував на удари по хуситах. Він підкреслив, що збройні сили США діяли за його наказом. Глава держави зазначив, що Сполучені Штати не дозволять поставити свободу судноплавства під загрозу.

Адже один з найважливіших комерційних маршрутів у світі потерпає від дій бойовиків Хуті. Американський лідер зазначив, що відправляв їм попередження, але вони перетнули всі можливі червоні лінії.