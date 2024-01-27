Єменські хусити атакували нафтовий танкер у Червоному морі, – у Bloomberg кажуть про пожежу
Джерело:Bloomberg
Ввечері 26 січня стало відомо, що хусити знову атакували судно у Чорному морі. Цього разу під удар угруповання єменських хуситів потрапив нафтовий танкер компанії Trafigura Group.
Відомо, що внаслідок атаки на судні спалахнула пожежа. За наявною інформацією, хусити поцілили у танкер Marlin Luanda. Він займався транспортуванням партії нафтопродуктів для виробництва бензину та пластмас. Журналісти зазначають, що це судно йшло під прапором Маршаллових островів.
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Сталася пожежа в одному з відділень
Журналісти отримали коментар від пресслужби Trafigura. У ній зазначили, що внаслідок атаки в одному з вантажних відділень на правому борту спалахнула пожежа.
Ми залишаємося на зв'язку з судном і уважно стежимо за ситуацією. Військові кораблі в регіоні перебувають для надання допомоги,
– йдеться у повідомленні.
Згідно з даними морської розвідувальної компанії Ambrey Analytics, обстріл стався приблизно за 55 миль на південь від єменського міста Аден.
Хусити продовжують атаки
- Почнімо з того, що хусити – угруповання шиїтів. Його створили ще у 90-х роках минулого століття задля боротьби з корумпованим урядом Ємену.
- Свою назву хусити отримали від засновника Хусейна аль-Хусі. Його єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Самі ж хусити себе вважають частиною "вісі опору" Ізраїлю, США, Заходу, яку очолює Іран.
- Регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та Червоному морі хусити почали з листопада 2023 року.
- Відомо, що перші напади на судна розпочалися практично відразу ж, коли ХАМАС напав на Ізраїль.
- Нагадаймо, що бойовики Хуті пізно ввечері 12 січня атакували інший танкер. Як з'ясувалося згодом, він займався транспортуванням російської нафти. Сталося це поблизу берегів Ємену.
- Організація Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO) сповістила, що надійшло повідомлення. У ньому йшлося про запуск ракети за 90 миль на південний схід від єменського міста Аден.
Капітан повідомив, що ракета впала у воду за 400 – 500 метрів від нього, а за нею слідували три невеликих судна,
– йдеться у повідомленні UKMTO.
- Відомо, що внаслідок ракетної атаки ніхто не постраждав. Також зазначають, що не зазнало пошкоджень жодне судно.