Єменські хусити атакували балістикою Ізраїль: чи вдалося збити ракету

Уночі неділі, 18 травня, Ізраїль зафіксував у напрямку своєї території запуск ракети з Ємену. У центральних регіонах лунала тривога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦАХАЛ та The Times of Israel. ППО вдалося знешкодити ворожу ціль.

Дивіться також У США відреагували на чутки про ймовірний конфлікт між Трампом і Нетаньягу

Що відомо про атаку

Про запуск хуситами ракети ізраїльські військові повідомили о 01:57: "ЦАХАЛ ідентифікував запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози".

Окрім того, мешканців попередили завчасно за допомогою телефонних сповіщень. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

З 18 березня, відколи ЦАХАЛ відновив наступ проти ХАМАСу в секторі Газа, хусити в Ємені запустили по Ізраїлю 35 балістичних ракет і щонайменше 10 безпілотників,

– зазначили в The Times of Israel.

Нагадаємо, напередодні США та єменські хусити домовилися про припинення вогню за посередництва Оману. Дональд Трамп 6 травня заявив про "капітуляцію" угруповання, яке нібито пообіцяло не атакувати американські кораблі.