Єменські хусити атакували балістикою Ізраїль: чи вдалося збити ракету
- Єменські хусити запустили балістичну ракету на Ізраїль уночі 18 травня; сирени лунали в центральних регіонах країни.
- Повітряну ціль знешкодили сили ППО, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Уночі неділі, 18 травня, Ізраїль зафіксував у напрямку своєї території запуск ракети з Ємену. У центральних регіонах лунала тривога.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦАХАЛ та The Times of Israel. ППО вдалося знешкодити ворожу ціль.
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Що відомо про атаку
Про запуск хуситами ракети ізраїльські військові повідомили о 01:57: "ЦАХАЛ ідентифікував запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи ППО працюють для перехоплення загрози".
Окрім того, мешканців попередили завчасно за допомогою телефонних сповіщень. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.
З 18 березня, відколи ЦАХАЛ відновив наступ проти ХАМАСу в секторі Газа, хусити в Ємені запустили по Ізраїлю 35 балістичних ракет і щонайменше 10 безпілотників,
– зазначили в The Times of Israel.
Нагадаємо, напередодні США та єменські хусити домовилися про припинення вогню за посередництва Оману. Дональд Трамп 6 травня заявив про "капітуляцію" угруповання, яке нібито пообіцяло не атакувати американські кораблі.