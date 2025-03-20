Хусити атакували балістикою аеропорт біля Тель-Авіва: в Ізраїлі стверджують про перехоплення

Ізраїльські військові повідомили, що перехопили ракету, яку запустили вранці 20 березня з Ємену. Відповідальність за атаку взяли на себе хусити, які заявили, що запустили балістику по аеропорту біля Тель-Авіва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також ЦАХАЛ анонсував масштабний наступ у Секторі Гази: цивільних просять негайно евакуюватися

Що відомо про атаку хуситів на Ізраїль

У ВПС Ізраїлю стверджують, що перехопили ракету, яку запустили вранці 20 березня з Ємену.

Ракета, запущена з Ємену, була перехоплена ВПС Ізраїлю до того, як вона перетнула територію Ізраїлю. Сирени були увімкнені відповідно до протоколу,

– йдеться в заяві ізраїльських військових.

Перед цим єменські хусити, попри серію американських ударів, що розпочалися в суботу, здійснили запуск балістичної ракети в напрямку аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва. Про це під час телевізійного звернення повідомив військовий представник угруповання.

У виданні зазначили, що від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС наприкінці 2023 року хусити вже здійснили понад 100 атак на судноплавство, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями Гази. Ці напади порушили світову торгівлю та змусили США розпочати масштабну й затратну кампанію з перехоплення ракет.