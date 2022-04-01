Хутро, золото, ностальгія за "совком": журналісти показали маєток Медведчука на Закарпатті

Віктор Медведчук у перші дні повномасштабного вторгнення Росії утік з-під домашнього арешту. Журналісти відвідали одну із його резиденцій у Карпатах, але зараз кума Путіна там немає. Зате є вдосталь прикладів "пшонкастайлу".

Гігантська резиденція Медведчука розташована в селі Жденієво на Закарпатті. Доступ до неї був закритий останніми роками, і лише тепер журналістам "Слідства.Інфо" вдалося побачити на власні очі, що ж там ховає кум Путіна.

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Спойлер: нічого виняткового. Лише "найкращі" приклади "пшонкастайлу", поєднані з ностальгією за Радянським Союзом.

Розкіш та "совок" у палаці Медвечука на Закарпатті

Медвечуківський маєток охороняють співробітники поліції охорони та управляючий резиденції. Вони залюбки влаштували журналістам екскурсію величезною територією, де розташовані кілька будинків та ставки. Є навіть гірська річка, відгороджена парканом.

Головний будинок на території – кількаповерховий дерев'яний палац із вкрай дорогим інтер'єром. До прикладу, вітальня багата на картини та кількаметрові люстри. Куди ж без золотого декору! І, звісно, мармурового каміна, напис на кому переконує: "Удача сприяє сміливим".

Вочевидь, Медвечук не дослухався до цих слів та проявив хіба що боягузливість, дременувши з Києва після вторгнення своїх "братів". 18 березня суд дозволив взяти проросійського політика під варту, але тепер його потрібно спершу знайти.

Журналісти зазначають, що деякі елементи декору досі оздоблені новорічними прикрасами. Можливо, їх не прибрали після зимових свят. Розгледіти самі меблі не вдалося, бо практично всі вони накриті чохлами на час відсутності господаря. Впадає в очі, що в дерев'яному палаці ну дуже багато хутра. Переважно – лисячого.

Як виглядає резиденція Медведчука зсередини / Фото "Слідства.Інфо"

Та найбільше дивує навіть не хутро і не, приміром, дорожезний настільний годинник від бренду Soher, ціна на який стартує від 300 тисяч гривень, а червоний радянський автомат "Газированная вода". Це втілення ностальгії за "совком" розташоване на першому поверсі, і тут досі можна випити "сироп ситро" або "сироп буратіно" за 3 копійки.

Прояв ностальгії Медведчука за Союзом / Фото "Слідства.Інфо"

Є у дерев'яному палаці й басейн та джакузі, звідки відкривається панорама на гори. Ще тут розташований спортзал, масажний кабінет, спа-зона та окрема сауна.

Розкішний басейн у резиденції Медведчука / Фото "Слідства.Інфо"

На території резиденції, окрім палацу, є ще один величезний "гостьовий" будинок. Його інтер'єр особливо не відрізняється: повсюди мармур, картини з бурштину, шкури бурих ведмедів та багато оленячих рогів.

"Гостьовий" будинок Медведчука у закарпатській резиденції / Фото "Слідства.Інфо"

Зате звідси можна насолодитися краєвидом на простори резиденції, а це понад 120 гектарів. Наразі звичайні українці сюди потрапити не можуть, але це лише питання часу.

Як виглядає палац Медведчука в Карпатах: дивіться відео