Російська влада посилила арешти й вироки проти регіональних чиновників та військового командування. Кремль робить посадовців цапами-відбувайлами за провали у війні та проблеми прикордонних регіонів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Що відомо про арешти у Росії

26 листопада у першого заступника губернатора Краснодарського краю Ігоря Галася конфіскували майно на 11,9 мільйона доларів через звинувачення у корупції.

Аналітики інституту вважають, що на Ігоря Галася намагаються перекласти відповідальність за дефіцит пального, економічні негаразди та збої протиповітряної оборони в прикордонних районах Краснодарського краю.

Вже 27 листопада російський суд виніс вирок ексгубернатору Тамбовської області Максиму Єгорову. Посадовця засудили до 11 років позбавлення волі за аналогічними корупційними статтями.

Паралельно силовики взялися за військове командування. Російська влада 26 листопада заарештувала заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії з озброєння, полковника Юрія Грехова.

Грехову також офіційно висунули звинувачення у корупції. Водночас військові експерти пов'язують його затримання з провалами протиповітряної оборони після результативних ударів по Кримському мосту, захистом якого опікувалися саме ПКС.

Нагадаємо, що у Москві днями також заарештували губернатора Мурманської області Андрія Чибиса за розтрату понад мільярда рублів. Це був перший арешт чинного очільника регіону з 2022 року, на якого Кремль міг повісити провал арктичних проєктів.