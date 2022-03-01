Хворі діти з батьками залишаються в лікарні під обстрілами: переїзд з "Охматдиту" неможливий

Російські окупанти продовжують артилерійський обстріл українських міст. Ворог завдає удари у житлові райони.

Російські окупанти забули про усі можливі моральні принципи та скерували артилерію на мирне населення. Ворог намагається завдати якомога більшої шкоди будівлям та посіяти паніку серед населення.

Цікаво Це також військова інфраструктура? – Зеленський про ймовірний обстріл Росією Софії Київської

Діти під обстрілами в "Охматдиті"

Під обстрілами артилерії окупантів опинилася і лікарня "Охматдит" у Києві. Хворі діти разом з батьками перебувають у лікарні під ракетними ударами ворога.

Покинути "Охматдит" дітки не можуть через критичний стан здоров'я.

Діти з батьками під обстрілами в "Охматдиті": відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!