Хворі діти помирають у муках, поки росіяни прикриваються ними, – керівник соціальної місії ПЦУ

З першого дня повномасштабної війни соціальна місія Православної церкви України (ПЦУ) евакуйовує дітей з Києва. Загалом у безпечніші місця вдалось вивезти 250 неповнолітніх. Водночас росіяни всіляко перешкоджають це робити.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Роман Холодов, керівник соціальної служби ПЦУ. Він також додав, що багато дітей залишаються без належного лікування і можуть померти у будь-яку хвилину.

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На жаль, багато дітей загинули від нестачі інсуліну чи через відсутність кисню,

– розповідає Роман Холодов.

"Дітей з окупованих територій загарбники не відпускають на підконтрольні Україні населені пункти. Тому діти помиратимуть у страшних муках, адже у багатьох містах та селах нема світла, нема знеболювального, як і змоги вивезти "важку" дитинку", – зазначає керівник соціальної служби ПЦУ.

За словами Холодова, надходить багато звернень від родин на окупованих територіях, які просять про допомогу. Але росіяни використовують їх, як своїх заручників, і прикриваються хворими дітьми.

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