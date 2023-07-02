Хвороба чи блеф: Гудков припустив, що насправді зі здоров'ям Кадирова
Шириться інформація про хворобу самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова. Насправді терорист міг прикинутись хворим, щоб уникнути допитів, чому його батальйон не захищав кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, Кадиров хоче зникнути з публічного простору, щоб не ганьбитись.
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Кадиров не захищав Путіна
За словами Гудкова, батальйон Кадирова не зробив нічого, щоб захистити Путіна. Щоб уникнути відповідальності, самопроголошений лідер Чечні міг поширити чутки про нібито смертельну хворобу.
Кадиров показав, що не готовий захищати Путіна. Він буде чекати, хто переможе. Щоб зараз уникнути розбірок, він міг прикинутись хворим та поширити чутки, що він при смерті. Потім він скаже, що подолав хворобу. Він зникнув з поля зору, щоб не ганьбитись та уникнути допитів,
– вважає опозиціонер.
Гудков про хворобу Кадирова: дивіться відео
Що відомо про хворобу Кадирова
- Прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов не сумнівається у тому, що "Дон-Дон" скоро помре. У Кадирова нібито серйозні проблеми з нирками, він майже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає. Не виключено, що це його останні дні.
- Як пишуть ЗМІ, нещодавно президент Росії Владімір Путін відвідував Дагестан і тоді віддав розпорядження про організацію медичної допомоги для Кадирова. Однак підтверджень цьому поки немає.
- Кадиров не був на селекторній нараді, що організовував російський диктатор, однак на ній були усі інші глави Північно-Кавказьких республік. Крім того, Рамзан Кадиров не записував привітання зі святом Ід аль-Адха, що також відоме як Курбан-байрам. Це одне з двох найголовніших мусульманських свят.
- Абдурахманов додав, що, ймовірно, Кадиров просто зараз перебуває на лікуванні в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії.
- Син самопроголошеного лідера Чечні Адам Кадиров в інстаграмі опублікував фото з батьком й попросив вищі сили його берегти.
- Варто зауважити, що у німецькому виданні Bild ще в березні стверджували, що в Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Через це він навіть 21 лютого пропустив послання Путіна до Федеральних зборів.