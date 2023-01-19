Все частіше випускає двійників: Путін страждає від побічних ефектів лікування

ЗМІ заявили, що Путін нібито проходить чергове лікування. Мовляв, через це він став "замкненим, мовчазним та глибоко стурбованим".

ЗМІ послалися на телеграм-канал, який начебто стежить за Путіним та має зв'язки з його оточенням та охоронцями.

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Путін все частіше випускає "двійника" через ослаблення імунітету

У Росії ходили чутки, що 70-річний Путін хворий на рак, ранньою стадією хвороби Паркінсона та іншими захворюваннями, включаючи шизоафективний розлад.

Путін проходить курс лікування препаратами, які крім лікувальної дії викликають слабкість, запаморочення, відсутність апетиту, що не найкращим чином позначається на його психоемоційному стані,

– сказали "інсайдери".

Мовляв, через це російський диктатор став мовчазним і майже нікого не приймає особисто, при цьому виглядаючи "глибоко стурбованим останніми днями". Тому Путін збирається ризикнути, якщо не піти ва-банк, "піднявши ставки до критичного рівня".

Також канал повідомляє, що Путін боїться будь-якої інфекції, навіть тієї, яка легко лікується.

У нього дуже ослаблений імунітет. Він ослаблений агресивним лікуванням, ліками, які змушений приймати. Динаміка негативна і його оточення знає про це. Це більше не приховують,

– мовиться у повідомленні.

Востаннє Путіна бачили особисто у п'ятницю, 13 січня, на похороні в Уфі. Він скоротив до мінімуму особисту участь у переговорах, зустрічах та нарадах, практично повністю переключившись у формат відеозв'язку та телефонного спілкування.

Телеграм-канал стверджує, що у п'ятничній поїздці до Уфи буцімто брав участь "двійник", а не справжній Путін. І що він приходить на зустрічі та заходи частіше, ніж сам Путін. Зауважимо, що правдивість цих слів наразі перевірити неможливо.

Незабаром дублер все частіше з'являтиметься в ролі президента. Здоров'я президента має тенденцію до погіршення,

– пише автор каналу.

На швидку смерть Путіна розраховувати не варто