Світ спостерігає та чекає на прихід санітарів: яка хвороба вивела Путіна на кривавий шлях
Джерело:фейсбук Юрія Христензена
Патологічна брехня (міфоманія) – схильність до повідомлення хибної інформації та вигадування фантастичних історій. Зазвичай зумовлена бажанням індивіда звернути він увагу інших шляхом доказу своєї значимості.
Історія хвороби
Причиною розладу може бути депривація (неможливість задовольнити потреби) у ранньому віці. Подорослішавши, хворі схильні до наслідування, прагнення ідентифікувати себе з кимось із оточення, порушення самооцінки.
Може зацікавити У темряві, якою нас намагаються розчавити, ми стали ближчимиПацієнт почувається комфортно лише у хворобливому стані, який він сам собі вигадує. Наприклад, пишучи історії про катастрофи, перебування в заручниках, перебування в зоні бойових дій, перенесені тортури і катування.
Коли їм не вірять, пацієнти вступають у конфлікт. Звинувачують медперсонал у некомпетентності та злому намірі, погрожують подати до суду. А у разі викриття терміново виписуються з відділення, щоб одразу спробувати лягти в якесь інше.
Хворі задовольняються, лише якщо почуваються у якості пацієнта чи коли відчувають хворобливі переживання. Спростувати їх хибні уявлення неможливо. Ідентифікацію себе з нормальною здоровою людиною вони більше не приймають.
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Кремлівський пацієнт
Хлопчик Вова у ранньому віці зазнав депривації. Ріс у бідній родині, був гнаний сусідськими хлопчаками. Не мав змоги задовольнити стандартні потреби. Виріс класичним міфоманом із усіма ознаками цієї хвороби. Постійно бреше і вигадує історії на підтвердження своєї значимості. Прагне ідентифікувати себе то з князем Володимиром, то з Петром I. У разі викриття сипле погрозами, звинувачуючи інших у некомпетентності та злому намірі.
Комфортно почувається тільки у вигаданому світі, повному катастроф, заручників, бойових дій, тортур та катувань. Спростувати його хибні уявлення неможливо. Ідентифікацію себе з нормальною здоровою людиною він більше не приймає.Волею долі його занесло у політику. При цьому першою виборною посадою Владіміра стала одразу посада президента. Свою міфоманію він поширив цілу країну. Тепер увесь світ спостерігає за перебігом хвороби та чекає на прихід санітарів.
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