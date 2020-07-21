Поблизу Харкова на станції Люботин вийшов з ладу потяг Hyundai Rotem. Цей поїзд має номер 726 і їхав він із Києва до Харкова. Інцидент трапився у ніч проти вівторка, 21 липня.

Що відомо про поломку Інтерсіті біля Харкова

Про інцидент повідомила пресслужба Укрзалізниці. Про це державний перевізник написав у телеграмі.

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У дописі мовиться, що пасажири цього рейсу все ж дісталися станції призначення. Щоправда, зробили вони це з запізненням у 2 години. Їх туди доправили з допомогою ще одного локомотива.

"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності", – додали в компанії.

Зараз фахівці Укрзалізниці та Hyundai Rotem з'ясовують причини зупинки поїзда.

Що цьому передувало

Поїзди Hyundai Україна закупила під Євро-2012. Вони здійснюють міжрегіональні перевезення у форматі "Інтерсіті+".

Спочатку потяги часто ламалися взимку. Але в лютому 2014 року всі 10 поїздів Hyundai зняли з експлуатації для проведення техогляду у зв'язку з виявленими несправностями кузова та несучої конструкції вагонів (включно з тріщинами у стінах).

Зрештою їх модернізували та повернули на рейси того ж року.

Квиток у потязі Київ – Харків коштує: I клас – 876 гривень, II клас – 375 гривень.

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