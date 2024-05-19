Президент Ірану Раїсі, ймовірно, потрапив у авіакатастрофу: він летів на російському Мі-171

Вдень, 19 травня, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, зазнав аварії на північному заході країни. Цікавим є те, що це був російський борт Мі-171.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Водночас зазначається, що наразі рятувальники намагаються дістатися до гелікоптера. Попередньо, цей процес ускладнюють несприятливі погодні умови.

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Що відомо про інцидент

AP пише, що станом на зараз немає жодної інформації про те, що сталося з бортом, а також те, хто саме перебував на ньому. Напівофіційні інформаційні агентства по-різному пояснювали те, що відбувається.

Раїсі перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Ця дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Арас.

За словами чиновників, на яких посилається іранське інформагентство IRIB, рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу.

Згідно з деякими оприлюдненими даними, це трапилося в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

Як повідомляє Reuters, в аварію потрапив один із трьох гелікоптерів у кортежі Раїсі. Станом на зараз деталі інциденту залишаються неточними, деталі та подробиці стосовно цієї ситуації з'ясовують.

Зокрема, агентство Tasnim зазначає, що один із наближених президента Ірану вийшов на зв'язок через супутниковий зв'язок. Крім Раїсі у гелікоптері перебували ще кілька офіційних осіб, зокрема міністр закордонних справ Ірану.

Як повідомляє телеканал Іранського кіберкорпусу на TG, президентський гелікоптер був змушений приземлитися через погану погоду, і президенту країни нічого не загрожує. Ще два вертольоти повітряної колони благополучно прибули до місця призначення.

Тож зауважимо, що наразі достеменно невідомо, чи був президент Ірану саме на цьому борту.

Оновлено. Згідно з даними агентства Mehr, президент Ірану Раїсі в порядку, він їде автомобілем у складі кортежу в Тебріз. Незабаром агенція Mehr видалила опубліковану раніше інформацію про те, що "президент Ірану в порядку і їде автомобілем до Тебрізу".

Тим часом агенція IRNA пише, що гелікоптер із рятувальниками через туман не зміг приземлитися в районі аварії. Водночас Tasnim пише, що знайдено гелікоптер президента Ірану Раїсі, він сів у районі села Узи, туди направлені рятувальники.

Водночас у мережі ширять перші кадри пошукової операції в районі аварії гелікоптера президента Ірану публікують місцеві ЗМІ. У МВС Ірану не можуть підтвердити, що президент країни в порядку. За даними відомства, зв'язку з Ібрагімом Раїсі немає.

Кадри ймовірної пошукової операції: дивіться відео

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