Ідентифікація через телефон: інновації під час нового перепису населення

25 червня 2021 , 16:59
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Джерело:

телеграм Олега Немчінова

В Україні Всеукраїнський перепис населення планують провести у 2023 році. Під час нього респондентів ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами онлайн-засідання міжвідомчої комісії. У Держстаті презентували стан підготовки до перепису.

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Пробний перепис провели у 2019 році

Пробний перепис населення провели у 2019 році у частині Оболонського району Києва, а також Бородянського району Київщини та Пісківської ОТГ. Загалом "переписали" 32 тисячі осіб.

Що вирішили під час засідання комісії:

  • актуалізувати цифровий картографічний матеріал,
  • модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків.

Також ймовірно, що учасників перепису ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного під час інтернет-раунду.

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Що відомо про новий перепис населення? Тридиційний перепис населення запланували на 2023 рік. Перепис з використанням даних національних реєстрів – на 2030 рік. Зазначимо, що єдиний Всеукраїнський перепис населення провели ще у 2001 році.
Автор: Ірина Пундор