Ідентифікація через телефон: інновації під час нового перепису населення

В Україні Всеукраїнський перепис населення планують провести у 2023 році. Під час нього респондентів ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами онлайн-засідання міжвідомчої комісії. У Держстаті презентували стан підготовки до перепису.

Раніше Уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення: деталі

Пробний перепис провели у 2019 році

Пробний перепис населення провели у 2019 році у частині Оболонського району Києва, а також Бородянського району Київщини та Пісківської ОТГ. Загалом "переписали" 32 тисячі осіб.

Що вирішили під час засідання комісії:

актуалізувати цифровий картографічний матеріал,

модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків.

Також ймовірно, що учасників перепису ідентифіковуватимуть з допомогою номера мобільного під час інтернет-раунду.

Цікаво Яка реальна кількість населення України: відповідь демографині