"Ідеологія російського фашизму": політтехнолог припустив, як це можна подолати
Кремль пропагує зверхність російської нації над усіма іншими. Росіяни десятиліттями живуть у своїй системі "цінностей" і не прагнуть ніяких змін.
Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, порівнювати Владіміра Путіна з Гітлером вже стало надто банальним.
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Як зазначив Шейтельман, у Росії склалася своя ідеологія "російського фашизму". Коріння цієї ідеології тягнеться з Радянського Союзу.
"Це не було фашизмом, однак протягом 70 років в СРСР насаджувалася така ж рабська ідеологія", – зазначив політтехнолог.
"Росія перейняла всю систему Радянського Союзу"
Він нагадав, що після розпаду Радянського Союзу деякі країни почали стрімко змінюватися.
"У Литві, Латвії та Естонії люди ще пам'ятали окупацію 1940-х років. І у них вийшло швидко вийти з радянського болота. Україна також збудувала свою систему, яка їй була комфортна", – сказав політтехнолог.
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Натомість Російська Федерація, яка вважає себе правонаступницею СРСР, застрягла у минулому.
Росія перейняла всю систему Радянського Союзу. Росіянам дісталося це радянське насліддя, і вони за понад 30 років не змогли зробити ні кроку вперед. Ба більше, вони зробили багато кроків назад,
– наголосив Шейтельман.
Чи можуть змінитися росіяни
За словами політтехнолога, на Росію чекає така ж сама доля, яка спіткала інші країни з подібними ідеологіями. Як мінімум – це розпад, як випадку з СРСР. Втім, самі росіяни навряд чи колись стануть іншими.
Думаю, жителі Росії навряд чи зміняться. Закінчиться війна, Україна переможе. У Росії може навіть змінитися режим. Але не хотів би я опинитися в Росії,
– додав Шейтельман.
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