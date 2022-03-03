Іди з нашої землі, або сядь зі мною за стіл переговорів, – Зеленський до Путіна

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам завив, що Україна не збирається нападати на Росію. А риторика про якісь "гарантії", які нібито повинна дати Україна – це інформаційна бомба окупанта.

"Ми не нападаємо на Росію, ми не збираємося на неї нападати. Ми в НАТО? Ні. У нас є ядерна зброя? Ні", – наголосив президент.

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"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною за стіл переговорів. Тільки не на 30 метрів, не так, як з Макроном, Шольцом і так далі. Я ж сусід. Мене не потрібно тримати на відстані 30 метрів тримати", – заявив Зеленський.

Він додав, що українці – не терористи, ми не захоплюємо банки і чужі землі.

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До слова, почався новий раунд переговорів Росії та України. Делегації держав зустрілися вже вдруге після 24 лютого, коли Путін віддав наказ про вторгнення у нашу державу. Україна вимагатиме від Росії негайного припинення вогню, перемир'я та гуманітарних коридорів для вивезення мирних жителів зі зруйнованих та небезпечних міст і сіл. Водночас країна-окупант постійно висуває ультиматуми, на які українська влада не піде нізащо.

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