Є відповідна процедура, – Ігнат заявив, що іноземці можуть сісти за штурвал F-16 в Україні

Українські військові дуже очікують рішення від союзників щодо передачі Україні F-16. У Повітряних силах ЗСУ не виключають, що керувати західними винищувачами можуть іноземці.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. За його словами, іноземці можуть служити в авіації ЗСУ, адже в Україні це дозволяє відповідна процедура.

Дивіться також Змінять хід війни: основні характеристики F-16 і позиція Заходу щодо передачі літаків Україні

Іноземці можуть стати в лави ЗСУ, скориставшись відповідною процедурою

Однак першочергово необхідне рішення про передачу F-16. Ігнат нагадав, що командувач Повітряних сил Микола Олещук закликав сформував авіаціну коаліцію.

"Командувач Повітряних сил закликав створити авіаційну коаліцію кілька тижнів тому під гаслом "перемога на землі кується в небі", тому що саме небо потрібно контролювати, мати перевагу в повітрі і перевага досягається саме такими винищувачами, як F-16", – заявив полковник.

Ігнат вкотре наголосив, що потрібно рішення про те, що така передача відбудеться і вже тоді можна буде говорити про підготовку.

Паралельно стартує підготовка й інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше питання, чи зможуть іноземці (служити в авіації ЗСУ – 24 Канал) – вони вже публічно заявляють, що готові. У нас є процедура відповідна, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил, тому якщо танкіст, артилерист може, чому ж ні з пілотами?,

– сказав він.

На тлі необхідності в передачі цих винищувачів, Ігнат нагадав, що противник продовжує застосовувати тактичну авіацію по всій лінії фронту. Хоча українська авіація завдає ударів у відповідь, але Сили оборони не мають такого потужного угруповування, як у Росії.

"Наша авіація щодня завдає по окупантах ракетно-бомбових ударів. Це штурмові літаки та бомбардувальники. Більш як 10 групових авіаударів завдано минулої доби Повітряними силами. Також застосовуються засоби ураження по ППО противника протирадіолокаційними ракетами", – резюмував полковник.

Ігнат пояснив, чому важливо готувати не тільки пілотів