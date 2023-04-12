Є відповідна процедура, – Ігнат заявив, що іноземці можуть сісти за штурвал F-16 в Україні
Українські військові дуже очікують рішення від союзників щодо передачі Україні F-16. У Повітряних силах ЗСУ не виключають, що керувати західними винищувачами можуть іноземці.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише 24 Канал. За його словами, іноземці можуть служити в авіації ЗСУ, адже в Україні це дозволяє відповідна процедура.
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Іноземці можуть стати в лави ЗСУ, скориставшись відповідною процедурою
Однак першочергово необхідне рішення про передачу F-16. Ігнат нагадав, що командувач Повітряних сил Микола Олещук закликав сформував авіаціну коаліцію.
"Командувач Повітряних сил закликав створити авіаційну коаліцію кілька тижнів тому під гаслом "перемога на землі кується в небі", тому що саме небо потрібно контролювати, мати перевагу в повітрі і перевага досягається саме такими винищувачами, як F-16", – заявив полковник.
Ігнат вкотре наголосив, що потрібно рішення про те, що така передача відбудеться і вже тоді можна буде говорити про підготовку.
Паралельно стартує підготовка й інженерів, і авіаторів. І, безумовно, відповідаючи на ваше питання, чи зможуть іноземці (служити в авіації ЗСУ – 24 Канал) – вони вже публічно заявляють, що готові. У нас є процедура відповідна, де громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями ЗСУ. Повітряні сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних сил, тому якщо танкіст, артилерист може, чому ж ні з пілотами?,
– сказав він.
На тлі необхідності в передачі цих винищувачів, Ігнат нагадав, що противник продовжує застосовувати тактичну авіацію по всій лінії фронту. Хоча українська авіація завдає ударів у відповідь, але Сили оборони не мають такого потужного угруповування, як у Росії.
"Наша авіація щодня завдає по окупантах ракетно-бомбових ударів. Це штурмові літаки та бомбардувальники. Більш як 10 групових авіаударів завдано минулої доби Повітряними силами. Також застосовуються засоби ураження по ППО противника протирадіолокаційними ракетами", – резюмував полковник.
Ігнат пояснив, чому важливо готувати не тільки пілотів
- Перехід на західні літаки, зокрема F-16, потребує підготовки не тільки пілотів, але й інженерів. Ігнат зазначив, що досі українські інженери мали справу з радянською технікою, яка суттєво відрізняється від західної.
- Він провів аналогію з радянськими та західними автомобілями, які суттєво відрізняються. Полковник наголосив, що навчання інженерів – це важливий процес, який потрібно проводити паралельно з підготовкою пілотів.
- Також Ігнат запевнив, що інфраструктура – це не найскладніше питання щодо передачі винищувачів і воно не буде каменем спотикання.