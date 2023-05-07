Дрони виходять на новий рівень і проводять справжню революцію, – Ігнат про "бавовну" в Криму

Загарбникам у тимчасово окупованій АР Крим з кожним днем все більше й більше неспокійно. Пропагандисти ледь не щодня повідомляють про безпілотники на півострові.

В етері національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що безпілотники вийшли на новий рівень. За його словами, дрони роблять революцію на фронті.

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Потрібно виробляти свої дрони і вчитися протидіяти російським

Юрій Ігнат відзначив, що Україні потрібно розвивати власне виробництво безпілотників, адже вони у майбутньому можуть давати перевагу.

Це стосується БпЛА квадрокоптерних типів і різного рівня – тактичного, стратегічного тощо. Це те, що потрібно сьогодні розвивати в Україні, те, що буде надавати в майбутньому перевагу,

– відзначив речник Повітряних сил.

Водночас Юрій Ігнат відзначив, що потрібно не тільки розвивати власне виробництво, але й систему боротьби з безпілотниками, адже ворог не спить і цілком ймовірно, що Росія намагатиметься налагодити широке виробництво своїх безпілотників, у тому числі й ударних.

Тим часом окупанти вигадують "неймовірні успіхи"

Російське міноборони вирішило вигадати нову казку про "успіхи на фронті" і вирішило заявити про перехоплення одразу 22 нібито українських безпілотників уночі 7 травня. У Москві кажуть, що нібито 22 дрони були знищені зенітко-ракетними комплексами та засобами радіоелектронної боротьби.

От чим справді минулої ночі займалися росіяни у Чорному морі, так це тероризуванням українців – ворог підняв кілька стратегічних бомбардувальників, з яких запустив ракети Х-22 по Півдню. Вибухи пролунали в Миколаєві та Одесі, але в містах влучань не зафіксували.

Однак за словами керівниці об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, росіяни влучили в промисловий цех, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Інші ракети, ймовірно, влучили в поля, оскільки Х-22 мають низьку точність.