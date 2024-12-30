Чим обернеться ігнорування повістки до ТЦК у 2025 році

Ігнорування повістки до територіального центру комплектування може мати серйозні наслідки. Зокрема штрафи та навіть позбавлення волі.

Про це розповідає 24 Канал. Військовозобов’язані зобов’язані перебувати на обліку, своєчасно прибувати до ТЦК за викликом, проходити медичний огляд, навчання та вирушати на службу.

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Що буде, якщо не з’явитися до ТЦК

Ігнорування цих вимог карається адміністративною або кримінальною відповідальністю. За неявку до ТЦК, псування військово-облікових документів або ненадання актуальних даних передбачено штраф:

для фізичних осіб – від 17 до 25,5 тисяч гривень;

для юридичних осіб – від 34 до 59 тисяч гривень.

Перевірити наявність штрафу можна через застосунок "Дія" чи Opendatabot. У разі несплати боргу можливе вилучення коштів із рахунків або примусовий продаж майна.

Якщо військовозобов’язаний пройшов медичну комісію, але не з’явився за "бойовою" повісткою, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. За пом’якшувальних обставин можлива умовна відповідальність із випробувальним терміном.

Рекомендовані листи та повістки

У 2024 році повістки почали надсилати рекомендованими листами. Ігнорування такого листа прирівнюється до порушення, за яке передбачений штраф до 25 тисяч гривень, навіть якщо документ не був отриманий особисто.

Неявка до ТЦК має серйозні правові наслідки. Виконання вимог законодавства не лише вбереже від штрафів і кримінальної відповідальності, а й сприятиме дотриманню порядку в умовах мобілізації.