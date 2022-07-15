"Ігнорувати тривоги ніхто не буде": ексклюзивний репортаж з Вінниці станом на ранок 15 липня

Вінниця потроху оговтується після цинічних російських обстрілів, які сталися 14 липня. Тепер ігнорувати тривоги ніхто не буде.

Ексклюзивний репортаж з Вінниці для 24 каналу зробила кореспондентка Анастасія Голошивець. В місті оголосили день жалоби за всіма загиблими від підступного ракетного удару російських окупантів.

Рятувальники досі розбирають завали

Рятувальні роботи тривали усю ніч і продовжуються досі. Наразі відомо про 18 людей, які зникли безвісти та не виходять на зв'язок. В місті працює гаряча лінія, де можна залишити координати людей, яких досі не знайшли.

Станом на ранок 15 липня внаслідок обстрілу загинули 23 людини, серед них – троє маленьких діток. Наймолодшій дівчинці Лізі було всього чотири роки. Її мама жива: жінку прооперували, але лікарі досі продовжують боротися за її життя.