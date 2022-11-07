Загинув, прикриваючи штурм Зміїного: нові деталі смерті одного з найкращих льотчиків України

Український льотчик-легенда, заступник командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай загинув в травні під час спецоперації першого штурму острова Зміїний.

Бедзай загинув у небі над Одещиною

Вертоліт, який був на підстраховці, і за штурвалом якого сидів Бедзай, був збитий росіянами над територією Одеської області.

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Зазначають, що втрати ЗСУ в ході операції зі звільнення Зміїного склали близько 10 людей і один катер.

Всі вертольоти, які тоді штурмували острів, повернулись на бази.

Що треба знати про героя

Операція зі звільнення острова Зміїний тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів.

Бедзай раніше був командиром 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС. Ще за життя про нього та його майстерність ходили легенди.

Герой родом із Миколаєва. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим, 10-та бригада морської авіації під керівництвом Бедзая стала єдиним підрозділом ЗСУ, який зумів вивести з півострова свою бойову техніку.

Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію.



Бедзай був нагороджений Золотою Зіркою / Фото Думская

Бедзай посмертно отримав звання Герой України з орденом "Золота Зірка" (11 травня 2022 року) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності, самовіддане служіння українському народу.

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