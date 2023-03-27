"Не хочу війни для онуків": захисник "Азовсталі" після полону повернувся на передову

Український військовий Ігор Дубик пробув у ворожому полоні близько 8 місяців після евакуації з "Азовсталі" у Маріуполі у травні 2022 року. Однак, закінчивши реабілітацію, відпочивати військовий не захотів – він знову повернувся на передову.

За час перебування у ворожому полоні військовий Ігор Дубик втратив майже третину від своєї ваги. Як відомо, обміняли його 1 грудня 2022 року, після чого відправили на реабілітацію та лікування.

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Місія: повернути рідне місто

Як констатувала дружина захисника Оксана, чоловік мріє відбити у російських окупантів рідний Маріуполь на Донеччині, тому й знову взяв до рук зброю. Також це підтвердив сам військовий.

Треба Маріуполь повертати. Я побіжу, інші побіжать. Я навіть у полоні не задумувався: чи йти, чи не йти. Мені слідчий ФСБ сказав, що ще наші онуки будуть воювати. А я цього не хочу. Я хочу закінчити це раз і назавжди,

– сказав він.

Зауважимо, що Оксана у шлюбі з Ігорем 37 років. У пари – двоє дорослих дітей і п'ятеро онуків – саме для них чоловік і здобуває мир в Україні. Подружжя переконане, що Маріуполь рано чи пізно буде вільним.

Ти розумієш: іде війна, твій чоловік захищає, тоді повертається, із хлопцями там робить якісь важливі справи, але він завжди поряд, навіть в Широкино, він все одно був поряд. Ти знала де він, от я, наприклад, знала де він. Через 3 чи 4 дні я могла зателефонувати йому, або він мені. Сказати: все добре, я живий. А тут він щезає, зовсім,

– розповіла Оксана журналістам.

Важливо, що поки Ігор захищає країну на Сході, жінка збирає для військових все необхідне для перебування на фронті.

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Маріуполь хоче до України

Згадаємо до цієї теми, що не так давно радник мера окупованого Маріуполя на Донеччині – себто Петро Андрющенко – опублікував кадри, що засвідчують бажання містян повернутись додому, до України.

На ролику видно чимало людей, що заклопотані своїми справами, а на фоні звучать українські пісні. Зокрема, "Чорнобривці" та "Черемшина".