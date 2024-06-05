Колишній начальник генштабу Молдови працював на російське ГРУ, – The Insider

Ексначальник генштабу Молдови Ігор Горган був інформатором ГРУ Росії. У своїх доповідях росіянам він неодноразово зливав інформацію щодо війни в Україні.

Ймовірно, свою діяльність у ГРУ Горган продовжує і наразі. Про це стало відомо журналістам із його листування з російськими кураторами.

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Горган може бути інформатором ГРУ уже 20 років

Журналісти стверджують, що йдеться про листування Горгана у телеграмі з полковником Алексєєм Макаровим. Ймовірно, він досі залишається важливим інформатором Росії, адже має зв’язки у Міністерстві оборони Молдови. Додамо, що Горган очолював генштаб двічі – у 2013 році та з 2019 року до вересня 2021 року.

Коли Горган почав працювати у військовій розвідці Росії невідомо, але The Insider припускає, що це могло статися ще 20 років тому.

Найімовірніше, активні контакти почалися в 2004 році, коли Горган служив у місії НАТО,

– пише видання.

Тоді Горган міг також контактувати із російським військовим аташе у Кишиневі Вадимом Ухналевим та його наступником Ігорем Довбнею. Останнього у 2017 році вигнали з Молдови, звинувативши у шпигунстві.

Бідкався через допомогу Україні зброєю

У 2019 році, ймовірно, Горган розпочав спілкування уже із полковником Макаровим. Їхнє спілкування особливо активізувалося у квітні 2022 року. Горгана часто бачили поблизу російського посольства, а одного разу навіть вдалося зафіксувати його зустріч з Макаровим.

"Я можу зустрітися з будь-ким, я людина дії, потрібно рухатися вперед швидше!!! Потрібно поїхати на рибалку і все обговорити! Ми живемо в історичні часи! І нам робити цю історію!" – казав молдовський генерал.

"На рибалці" вони обговорювали внутрішньополітичну ситуацію у Молдові, а також співпрацю країни з українським Міноборони щодо збройних питань, пересування потягів з пальним між обома країнами.

"Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою "партнерів") 6 Міг-29, які перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Операцію хочуть "провернути" через підставну фірму з Об'єднаних Арабських Еміратів найближчим часом", – доповідав Горган.

Він також бідкався, що Україна отримує дуже багато зброї через Румунію. "Потрібно швидше перекрити кордон з Румунією! Це велика дірка! Звідти дуже багато вантажів надходить до України. Особливо військових вантажів! У румунів ще працюють деякі військові заводи з виробництва озброєння та боєприпасів", – обурювався Горган Макарову.

Горган "контролює ситуацію в армії" Молдови

Інформація, знайдена у листуванні Горгана, свідчить про те, що у нього залишилися зв'язки та інформатори у Міністерстві оборони. На Москву він працював, схоже, з ідейних переконань: закликав "очистити Молдову від фашистських мерзотників" та стверджував, що там усе готове до приходу російської армії.

"Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі... Тут, на радість, немає "Азову" та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко", – казав Горган.

Втім, у липні 2023 року з Молдови вигнали усіх російських дипломатів. Горган перестав спілкуватися з Макаровим та натомість встиг влаштуватися у представництво ООН у справах біженців у Кишиневі. Там, до слова, ведуть облік біженців з України.

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