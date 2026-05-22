Ще одна Династія: фігурант "Мідас" у розпал війни скуповував готелі та землі біля Буковелю

Бізнес-партнер фігуранта справи "Мідас" Тимур Міндіч та колишній топменеджер компанії Fire Point Ігор Хмельов із 2022 року активно скуповував землю та об'єкти відпочинку біля Буковелю на мільйони доларів. Його діяльність, за даними журналістів, пов'язують із низкою бізнес-структур та розслідуваннями щодо можливих корупційних зв'язків.

Про це ідеться у розслідуванні Bihus.Info.

Що відомо про зв'язки Хмельова?

Журналісти зауважили, що бізнес-партнер Міндіча Хмельов тривалий час залишався непублічною особою, хоч і фігурував у майже 40 компаніях у бізнес-реєстрах.

Водночас більшість із цих структур пов'язують із групою "Приват", бізнес-оточенням родини нардепа Ігоря Палиці та оточенням Міндіча.

Також ім'я Хмельова фігурує на записах НАБУ в межах операції "Мідас", де його згадують у контексті роботи на компанію Fire Point. Також у розмовах учасників схеми обговорювалися його можливі зв'язки з Міндічем, що згодом частково підтверджували й публічні заяви.

У подальшому роботу Хмельова на "Fire Point" публічно підтвердив і її офіційний власник Денис Штілерман, який також згадував, що саме він і познайомив його з Міндічем,

– ідеться в розслідуванні.

Зауважимо, що тлі розслідування корупційної схеми у енергетичній сфері у відставку подали низка топчиновників України. Серед них топпосадовці та чиновники з близького оточення президента, зокрема й права рука Володимира Зеленського, очільник ОП Андрій Єрмак та Тимур Міндіч і Олексій Чернишов. Політолог Володимир Фесенко у коментарі 24 Каналу пояснив, що одразу після звільнення Єрмака у листопаді 2025 року, виникли репутаційні ризики й для Володимира Зеленського, тоді як зараз, під час вручення підозри у незаконній легалізації мільйонів гривень на будівництві резиденцій під Києвом, вони тільки посилилися.

Хмельов активно скуповував землю та готелі біля Буковелю: які деталі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хмельов почав активно скуповувати землі в селі Яблуниця, що неподалік Буковелю. Спочатку купував особисто, я потім через власну компанію "Евентус Менеджмент".

На придбаних ділянках вже знаходилися працюючі бізнеси: ресторан, готель та глемпінг. Нещодавно ж там побудували ще один готельний комплекс. Загалом до січня 2026 року компанія оформила на себе 24 ділянки загальною площею близько 9 гектарів,

– пишуть журналісти Bihus.Info.



Нерухомість Хмельова / Скриншот з відео Bihus.Info

За ринковими оцінками, лише вартість землі могла становити приблизно 4,5 мільйонів доларів, тоді як походження цих коштів, зважаючи на фігурування учасників в матеріалах "Мідаса" і реальна цінність усього проєкту залишається відкритим питанням.



Нерухомість Хмельова / Скриншот з відео Bihus.Info

Де нині перебуває Хмельов?

За даними журналістів, Хмельов виїхав за кордон у листопаді 2025 року – у день, коли до Тимура Міндіча із обшуками прийшли антикорупційні органи. Після цього Хмельов упродовж кількох тижнів почав поступово виходити із більшості компаній, де був співвласником.

Зокрема залишив і "Евентус Менеджмент". Його частку формально передали компанії "Злагода пропертіз", однак журналісти припускають, що фактичний контроль міг не змінитись, оскільки управління залишилось за менеджеркою, пов'язаною із Хмельовим. Водночас ані з ним, ані з новими власниками зв'язатись журналістам не вдалось.

Справа "Мідас": останні новини

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, яка отримала назву "Мідас". Учасники створили систему "відкатів" від підрядників "Енергоатому" в обмін на укладання контрактів, розблокування платежів і збереження статусу постачальників.

Цікаво, що Міндіч виїхав за кордон всього за кілька годин до проведення обшуків. У ДПСУ пізніше зазначили, що бізнесмен покинув територію України на законних підставах.

Вже 13 листопада президент запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" грошей у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Обмеження передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів та заборону участі в приватизації.

20 травня ексбізнес-партнер Володимира Зеленського Тимур Міндіч подав позов до Касаційного адміністративного суду з вимогою скасувати санкції, накладені на нього президентом України.

Слідом за Міндічем позов із вимогою скасувати санкції подав іще один підозрюваний у справі "Мідас" Олександр Цукерман, який разом із Міндічем втік з України до Ізраїлю.