У Львові попрощалися з поетом Ігорем Калинцем
- У Львові 1 липня попрощалися з Ігорем Калинцем, який помер 28 червня на 86-му році життя; поховання відбудеться на Личаківському цвинтарі.
- Ігор Калинець був відомим поетом і дисидентом, автором 17 поетичних збірок і лауреатом Шевченківської премії.
У Львові 1 липня попрощалися з поетом, дисидентом і політв'язнем радянських таборів Ігорем Калинцем. Він помер 28 червня на 86-му році життя.
Про це повідомляє 24 Канал за посиланням на Андрія Садового. Мер Львова поділився кадрами церемонії прощання на своїй фейсбук-сторінці.
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Прощання з поетом Ігорем Калинцем
У Львові 1 липня провели в останню путь Ігоря Калинця. Поховають дисидента на Личаківському цвинтарі.
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Як передають кореспонденти Суспільного, прощання мало відбутися у соборі святого Юра. Поминальне віче та поховання відбудуться на Полі почесних поховань №67 Личаківського цвинтаря.
Прощання з Ігорем Калинцем у Львові / Фото Укрінформу
У день прощання з поетом у місті приспустили державні прапори.
Що відомо про Ігоря Калинця
Ігор Калинець був автором 17 поетичних збірок, численних прозових і публіцистичних творів. А також він лауреат Шевченківської премії, дисидент і багаторічний в'язень радянських таборів.