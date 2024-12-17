СБУ влаштувала феєричне шоу для росіян: зведення від Світана

У Москві ліквідували генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який наказував застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони. Крім того, противник втратив склад із боєприпасами на Донеччині. За обома операціями стоїть СБУ.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу оцінив дії нашої спецслужби.

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Росія втратила важливий склад на Донеччині

Світан зазначив, що село Маркине, біля якого був ворожий склад, розташоване практично поряд із кордоном України та Росії. Цей склад перебуває на дальності більш як 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тому дістати туди HIMARS ми не могли.

Тому, на його думку, була проведена серйозна операція з розвідки, дорозвідки та виконання бойового завдання дальніми засобами ураження. Робила це переважно СБУ, внаслідок чого склад був відмінусований практично в нуль.

Яскраве, феєричне шоу було для російських військ, які стояли поряд. Вони довго дивилися, як усю ніч відстрілювалися боєприпаси, які горіли,

– сказав полковник запасу.

Він додав, що на цьому складі була здебільшого стрілкова зброя, яку росіяни зараз використовують на Покровському й Курахівському напрямках та у районі Великої Новосілки.

Як був ліквідований генерал Кіріллов

Полковник запасу зауважив, що останні декілька років російські загарбники використовують хімічну зброю, переважно гранати К-51. У нас дуже багато втрат, пов'язаних із застосуванням цих боєприпасів. А відповідний наказ давав генерал-лейтенант Ігор Кіріллов.

За його словами, понад 2 роки контррозвідка СБУ збирала докази, а напередодні Кіріллову оголосили підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти українських воїнів.

Щойно до ліквідаторів потрапила ця інформація, вони просто його відмінусували,

– заявив Світан.

Він наголосив, що під час війни всі терористи, які опосередковано чи безпосередньо брали участь у геноциді й атаках на українське населення, будуть рано чи пізно знищені. Механізми можуть бути різні – від самокатів до домофонів, залежно від того, у кого яка фантазія.