Ігор Коломойський без "кофе" в СІЗО: біографія найвідомішого олігарха країни

Ігор Коломойський отримав запобіжний захід та перебуває в СІЗО під вартою. Скоріше за все, олігарх ніколи не вірив, що фортуна повернеться до нього таким боком.

Життя Ігоря Коломойського дуже яскраве. Поки олігарх перебуває під вартою, 24 Канал вирішив нагадати його біографію.

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Цікаві факти з життя олігарха

Ігор Коломойський народився 13 лютого 1963 року у Дніпрі у єврейській родині інженерів. Його мама працювала в інституті "Промбудпроект", а батько – на Дніпропетровському меткомбінаті імені Петровського.

Як розповів сам олігарх, першим його самостійним заробітком було здавання порожньої склотари, що він зробив з приятелями потай від батьків. Тоді він "заробив" кілька карбованців, які витратив на морозиво.

До слова, Коломойський закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом "теплотехніка й автоматизація металургійних печей". Має червоний диплом інженера та після закінчення інституту був розподілений у проєктну організацію.



Ігор Коломойський у молодості

У бізнесі Коломойський з 1985 року. Він є колишнім членом наглядових рад "Приватбанку", нафтопереробного комбінату "Нафтохімік Прикарпаття", а також нафтовидобувної компанії "Укрнафта".

У 2008 році його обрали президентом Об'єднаної єврейської громади України, а у 2010 році – президентом Європейської єврейської ради. Президент ФК Дніпро.

2 березня 2014 року указом в.о. Президента України Олександра Турчинова Коломойського призначили главою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Через рік він пішов у відставку.

Статки Коломойського

У 2019 році Коломойський увійшов в "топ-100 найбагатших українців", посівши 4 місце у рейтингу. Тоді ого статки оцінили у 1,480 мільярда доларів, після чого вони лиш зростали. У лютому перед повномасштабним вторгненням Forbes оцінював його статки у 1,8 мільярда доларів.

Однак 9 місяців великої війни коштували йому більшої частини статків – вони скоротились майже на 1 мільярд. Бізнесмен втратив низку ключових активів і статус мільярдера, а також, можливо, українське громадянство. До слова, саме тому його немає в оновленій двадцятці найбагатших українців. У листопаді Forbes оцінив його статки у 850 мільйонів доларів і якби він був громадянином України, то посідав би 11-те місце.

Основні активи Коломойського

У 2007 році "Приват", власником якого був Коломойський, за 100 мільйонів доларів придбав 3% акцій компанії Central European Media Enterprises Ltd, яка контролює телеканал "1+1". У грудні 2021 року Коломойський вийшов зі складу наглядової ради телеканалу 1+1, після чого канал почав процедуру переоформлення ліцензії.

В кінці грудня 2007 року він придбав 12,62 % акцій британської нафтогазовидобувної компанії JKX Oil & Gas, близько 80 % нафтогазових активів якої розташовані в Україні.

2009-го група "Приват" почала покупку активів в галузі авіаперевезень. У серпні 2009 року Фонд держмайна України продав 94,5 % акцій Дніпроавіа компанії "Галтера" (Дніпро), яку пов'язують із Коломойським і Боголюбовим. Того ж року дружні групі 'Приват' фірми викупили 25%-ву частку в авіакомпанії міжнародного масштабу – "Аеросвіт" (згодом збанкрутіла). Також він – власник МАУ.

У вересні 2010 він став власником авіакомпанії Windrose ("Роза вітрів"). На базі авіакомпаній "Дніпроавіа", "Аеросвіт", "Донбасаеро" і "Роза вітрів" створили Українську авіаційну групу (УАГ), яка дозволила її власникам контролювати 48,5% ринку авіаперевезень в Україні.

У 2011 році Коломойський вийшов на міжнародний ринок авіаперевезень, купивши 66,7 % акцій датської авіакомпанії Cimber Sterling.

Також олігарх володіє медіахолдинг "Главред-медіа", до якого входять щоденники "Газета по-київськи", "Новая", "Известия в Украине", суспільно-політичні тижневики "Главред" та "Профіль" а ще інформагентство УНІАН і телеканал "ПлюсПлюс".

Зазначимо, що це лише частка його активів та діяльності. Зокрема останні 20 років під контролем групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова перебувала "Укрнафта" та "Укртатнафта". У листопаді 2022-го їх забрала держава.

Коломойський та "ПриватБанк"

До грудня 2016 року Коломойський був власником "ПриватБанку", який було націоналізовано. 17 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва схвалив рішення про скасування націоналізації банку, але це рішення оскаржив НБУ.

19 квітня 2019 року той же суд ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського щодо націоналізації "ПриватБанку", скасувавши ключове рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з ПриватБанком осіб.

Війна за нерухомість "ПриватБанку" між державою та Ігорем Коломойським триває п’ятий рік. "Приват" після націоналізації отримав безліч застав, більша частина яких насправді виявилися старими неробочими нафтобазами з роздутою вартістю. Проте з часом банкові вдалося зібрати і відстояти все найцінніше: дві третини майнового комплексу найпопулярнішого в країні гірськолижного курорту Буковель, готель Radisson Blu Resort у тому ж Буковелі, стадіон "Дніпро‑Арена" і ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі.

У Коломойського залишається третина Буковеля, але навіть ця частина дає йому приблизно 14 мільйонів доларів на рік.

Особисте життя: сім'я олігарха та громадянство

Коломойський одружений на Ірині Коломойський. Подружжя має двох дітей: дочку Анжеліку та сина Григорія. Переважно олігарх жив у Швейцарії, а з 2018 року переховувався в Ізраїлі, побоюючись екстрадиції за фінансові махінації. У 2019 році після перемоги Зеленського на виборах президента повернувся до України.

До літа 2022 року Коломойський мав потрійне громадянство. Так, олігарх одночасно був громадянином Кіпру, Ізраїлю та України. Сам Коломойський говорив про це відкрито і жартував, що в Україні заборонене подвійне громадянство, а про потрійне нічого не написано. Однак у липні 2022 року ЗМІ повідомили, що громадянство Коломойського було скасовано указом Президента України. Однак наразі цьому немає підтверджень.

Через те, що Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру, українці скоро можуть дізнатися про долю українського громадянства олігарха. Адже відповідно до статті 277 КПК України, повідомлення про підозру має містити анкетні відомості особи, серед яких громадянство.

Суд взяв Ігоря Коломойського під варту: у чому підозрюють олігарха

у 2019 році Коломойського внесли до бази сайту "Миротворець". Причини: подвійне громадянство, дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні, маніпуляція суспільно-значущою інформацією й поширення недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі.

У лютому вдома у Коломойського провели обшуки. У вересня СБУ повідомила, що протягом 2013 – 2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень незаконним шляхом і вивів їх за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Йому повідомили про підозру за 190 та 209 статями Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

2 вересня Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Захист Коломойського збирається подавати на апеляцію і зараз не розглядає питання про внесення застави.

Цікаво, що Коломойський доволі гострий на язик, він матюкався на журналістів й ставився до них доволі хамовито, а його цитати ставали мемами. Найвідоміший мем – про "кофе", коли у відповідь на запитання журналіста Мустафи Найєма олігарх пропонував йому випити кави.

Мем про "кофе" з Коломойським: дивіться відео

Однак під час обшуків та суду він був доволі мовчазним. Тож українці вибухнули новими мемами, але звичайно, не забули і про каву.

Санкції США

5 березня 2021 року Держдепартамент США запровадив проти Коломойського санкції через його причетність до корупції на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2014–2015 роках. Ці обмеження, а це заборона на в'їзд до США, розповсюджуються також на найближчих членів його родини: дружину, дочку та сина.