Адвокати Коломойського вимагали для нього домашній арешт: яке рішення прийняв суд

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів Ігора Коломойського щодо зміни запобіжного заходу. Олігарха залишили в ізоляторі.

10 листопада судді відхилили клопотання адвокатів Ігора Коломойського та не змінили йому запобіжний захід.

Дивіться також "Приватбанк" зміг відсудити у компаній Коломойського 245 АЗС

Адвокати Коломойського вимагали зміни запобіжного заходу

Адвокати Коломойського подавали клопотання про зміну запобіжного заходу. Вони заявляють, що в олігарха нібито погіршився стан здоров‘я.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак заявляв, що захист подавав клопотання, щоб був доступ до лікарів, але лікарів не допустили.

Суддя задовольнила клопотання прокурора залишити клопотання без розгляду. А 24 жовтня в іншому суді вже розглядали клопотання щодо стану здоров‘я. Тоді Коломойського все одно залишили під вартою, продовживши запобіжний захід ще на місяць.

Прокурори вважають, наразі немає достатніх підстав для перегляду запобіжного заходу. Крім того, сторона обвинувачення наполягає на тому, що існують ризики у випадку зміни запобіжного заходу на більш мʼякий. Тож суд став на бік обвинувачення.

Скільки часу Коломойський перебуватиме в ізоляторі

Сам олігарх не коментує рішення суду. Однак Адвокат Лисак розповів, що наступне засідання має відбутися 16 листопада у Київському апеляційному суді.

Нагадаємо, що 15 вересня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, адже він отримав нову підозру за трьома статтями. Суддя збільшив розмір застави за олігарха. Тепер вона становить 3 мільярди 891 мільйон гривень.

27 жовтня йому продовжили запобіжку – Коломойський перебуватиме в ізоляторі СБУ до 2 грудня.