Суд над Коломойським: прокурор не з'явився у залі, а засідання перенесли

Судове засідання щодо зміни запобіжного заходу українському бізнесмену Ігорю Коломойському вирішили перенести. Зокрема, у залі не з'явився прокурор, який виступав на стороні обвинувачення.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції судового засідання. Наразі суд знову збереться на розгляд справи Коломойського вже 10 листопада, передає 24 Канал.

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Суд переніс розгляд зміни запобіжного заходу Коломойському

Суддя Олена Чайка розповіла, що через електронну пошту до початку судового засідання надійшов електронний лист від прокурора про те, щоб залишити без розгляду клопотання сторони захисту. Водночас адвокат Коломойського Олександр Лисак наголосив, що це клопотання не містить електронного цифрового підпису прокурора.

Без розгляду суд може залишити клопотання в разі подання стороною захисту раніше місяця між тих обставин, які зареєстрували раніше. Тому посилання прокурора на залишення без розгляду не базується на матеріалах, які подані стороною захисту,

– сказав він.

Лисак також зауважив, що, на його думку, клопотання подала неуповноважена особа. Тому він мав намір клопотати про відкладення судового засідання у зв’язку з неявкою прокурора.

До того ж адвокат сказав, що на судовому засіданні не було й самого Коломойського, тому були всі підстави не розглядати клопотання без присутності підзахисного.

Зрештою суд задовольнив клопотання адвокатів Коломойського і переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену на 10 листопада на 9 годину 30 хвилин.

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